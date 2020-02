CAMEROUN :: Aminatou Ahidjo, un bonus pour le Rdpc :: CAMEROON

Elle est redescendue sur le terrain pour appuyer les listes du parti dans la région.

Consolider les acquis et accompagner le président Paul Biya. Tel est le crédo d’Aminatou Ahidjo pour le double scrutin du 09 février prochain. Comme lors de la présidentielle de 2018 où elle a sillonné le pays pour défendre les couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), elle est de retour dans l’arène pour assurer une victoire écrasante à son parti.

Pour la vice-présidente de la Commission départementale de campagne Rdpc Bénoué-Ouest, il est question d’apporter un autre regard de la politique aux jeunes et d’amener les femmes à participer davantage à l’amélioration de leurs conditions de vie. « Notre accompagnement des candidats s’inscrit en droite ligne de la volonté de donner au président de la République, président national du Rdpc, une majorité écrasante au Parlement et de permettre la réalisation des chantiers prioritaires du Renouveau dans nos deux régions », a-t-elle relevé.

Pour ce faire, elle a choisi deux cibles : les jeunes et les femmes. Aminatou Ahidjo compte donc peser de son poids pour la victoire du parti du flambeau. Au-delà des opérations de charme habituelles des élections, son équipe baptisée « 2A » effectuera des campagnes de proximité afin de recueillir « les désidératas des populations. Ceux-ci serviront de cahier de charges à leurs futurs députés et maires». Les réseaux sociaux ne sont pas en reste, toutes ses activités étant relayées sur la toile.

Après la première étape de sa campagne mardi dernier, sa caravane s’ébranlera ensuite à Mayo-Oulo dans le Mayo-Louti, à Ngong et dans d’autres arrondissements de Garoua. Aminatou Ahidjo ira également adresser son message de patriotisme et de citoyenneté aux populations de Mokolo et de Mogode dans la région de l’Extrême-Nord .