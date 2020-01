CAMEROUN :: Campagne électorale RPDC : 52 millions FCFA exigés aux membres du gouvernement dans le Haut Nyon :: CAMEROON

Pour les prochaines élections municipales et législatives, le démembrement du RDPC dans le département du Haut-Nyong (région de l’Est) sollicite l’effort de guerre de ses militants les plus importants ou haut placés dans les arcanes de la République.

Une campagne électorale coûte très cher. La capacité d’un parti politique à prendre part aux élections législatives et municipales du février prochain va se mesurer aussi par la taille de son budget. C’est grâce à ces ressources que seront confectionnés les gadgets de campagne, payés, transportés et nourris les scrutateurs. Consciente de ces enjeux, la section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) du Haut Nyon (région de l’Est) invite ses militants à participer au financement de la campagne de leur parti. Elle concerne les élus, les candidats aux élections et les fonctionnaires.

5 million FCFA par ministre

Pour ces élections, une bonne partie des contributions est demandée aux militants les plus importants dans les arcanes de la République. Le chef de la délégation permanente locale attend d’eux la somme de 51,25 millions de FCFA. Les sommes les plus fortes sont attendues des ministres, présidents du conseil d’administration directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, les candidats aux élections législatives et les parlementaires. Ils doivent débourser respectivement 5 millions (pour les ministres) 2 millions (pour les PCA et DG) et 1 million (pour les DGA, les candidats et les parlementaires). Des contributions de 500 000 et 300 000 Francs CFA sont attendues des hauts fonctionnaires de la Primature et de la présidence de la République. Les maires (400 000), leurs adjoints (150 000), les chargés d’études de la Présidence et de la Primature, les directeurs adjoints et sous directeurs de l’administration centrale (100 000) ne sont pas en reste. Les opérateurs économiques pour leur part doivent apporter chacun 500 000 FCFA.

Déjà 90 millions collectés par Cabral Libii

Certaines formations politiques de l’opposition ont amorcé également le processus de financement de la campagne électorale. Le PCRN de Cabral Libii a déjà récolté plus 90 millions de FCFA pour financer sa campagne électorale. Des fonds levés, selon le parti, grâce aux contributions des militants. « Bravo aux camarades du PCRN! Nonobstant tant d’entraves, pour constituer nos listes dans 7 Régions, nous avons levé en quelques jours plus de 90 millions de francs CFA en interne… et avec le tapage et les « parasites » que ça attire en moins… Gloire à Dieu ! Nous progressons », a écrit Cabral Libii sur son compte Twitter. La collecte de fonds se fera jusqu’au lancement de la campagne électorale prévue fin janvier 2020, selon la direction du parti.