"Le MRC a rendu public la liste des organisations avec lesquelles il travaille pour la tournée du Président Élu, ainsi que les noms des membres du Comité d'Organisation en charge de cet événement. Sur cette liste publiques figurent des noms et des contacts. Des gens porteurs d'un projet visant à donner corps au vieux rêve du régime Biya établissant un lien entre le MRC et la BAS peuvent utiliser ces noms et contacts des membres du Comité pour tenter de manipuler l'opinion.

Il est clair que le MRC n'a aucun lien, même pas secret avec la BAS.

Par conséquent, le MRC reste serein face à tous les grossiers montages et la campagne médiatique nationale et internationale du régime visant à fabriquer par avance les "preuves" pour les prochaines arrestations arbitraires de ses dirigeants et militants. Les militants du MRC, qui n'ont rien à voir avec la BAS, doivent rester vigilants!