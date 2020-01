CAMEROUN :: Le chef de l’État exhorte les électeurs à se rendre aux urnes :: CAMEROON

Dans son traditionnel message à la nation, le 31 décembre 2019, le président de la République a rassuré l’opinion que toutes les dispositions sécuritaires sont prises en vue du bon déroulement du double scrutin du 9 février 2020.

Une participation responsable à la vitalité du système démocratique du Cameroun. Cette exhortation fait partie des points saillants du discours du chef de l’État Paul Biya à ses compatriotes. Malgré les pesanteurs qui impactent la démocratie camerounaise depuis l’avènement du multipartisme, le président de la République a salué les étapes franchies jusqu’ici. « Lorsque les conditions ont été réunies et que nous avons, ensemble, jeté les bases de la démocratie dans notre pays, je n’ignorais pas que le chemin serait semé d’obstacles. Ce fut effectivement le cas, mais nous avons réalisé des progrès remarquables », a déclaré Paul Biya.

Respect de la vie démocratique

L’adresse du chef de l’État à la nation, résonne sous fond d’appel aux comportements citoyens et responsables en démocratie. Pour le président de la République, tous les Camerounais où qu’ils soient doivent se plier aux décisions des urnes, aux règles qui gouvernent la vie démocratique. Mais surtout à la volonté du peuple souverain qui en est le seul arbitre.

« Lorsque celui-ci s’est prononcé à travers des élections libres et transparentes, et que les résultats sont proclamés après l’examen d’éventuels recours, ces résultats doivent être respectés et acceptés par tous » a-t-il relevé. « Ce ne sont ni les réseaux sociaux, ni tel ou tel organe de presse qui peuvent changer les résultats d’une élection, encore moins les manifestations illégales, les violences et les attaques personnelles ou haineuses. Qu’on se rappelle que j’avais dit en son temps : « Débattons, ne nous battons pas. » Ainsi se comportent les citoyens d’un pays démocratique » a ajouté le chef de l’État.

Dispositions prises

Il y aura bel et bien élections législatives et municipales le 9 février 2020. Cette assurance du président de la République intervient dans un contexte où une certaine opinion tend à remettre en cause le déroulement optimal de ce double scrutin. En effet, elle fonde sa position sur la situation sécuritaire préoccupante des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Pourtant, le gouvernement ne cesse de rassurer les citoyens à travers un déploiement humain et matériel sur le terrain pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Afin de dissiper d’éventuelles craintes, « Des dispositions sécuritaires ont été prises pour que, sur toute l’étendue du territoire, tous nos concitoyens puissent exercer leur droit de vote. Si cela s’avère nécessaire, elles seront davantage renforcées. J’exhorte donc tous les Camerounais inscrits sur les listes électorales à aller voter, en ayant conscience qu’ils éliront des femmes et des hommes qui traduiront dans les faits les réformes voulues par le peuple camerounais, notamment l’accélération de la mise en œuvre de la décentralisation » a rassuré le chef de l’État Paul Biya.