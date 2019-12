CAMEROUN :: Choix couleur du bulletin et du sigle:Elecam fixe un ultimatum aux partis politiques retardataires :: CAMEROON

Le 2 décembre dernier, ELECAM, l’organe en charge d’organiser les élections au Cameroun avait appelé les partis politiques engagés dans la course du double scrutin de févier 2020 , à procéder aux choix des couleurs et sigles pour leurs bulletins de vote afin qu'ils soient enregistrés officiellement. Samedi dernier, le directeur général d’Elecam, Éric Essousse a relancé ces formations politiques qui n'ont jusqu'ici pas réagi

« Le Directeur général des Elections invite les partis politiques ayant présenté les candidats pour le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020, et n’étant pas encore passés à la Direction générale des Elections porte 309, préciser et confirmer la couleur du bulletin de vote et le sigle retenus par leur parti respectif pour l’impression des bulletins de vote et de campagne, à le faire au plus tard le mercredi 18 décembre 2019 » écrit Erik Essousse, dans un communiqué signé le samedi 14 décembre 2019

Rappelons que la campagne électorale du double scrutin de février 2020 démarre effectivement le 25 janvier et s’achève le 8 février 2020.

Les élections législatives et municipales vont se tenir le 9 février 2020.