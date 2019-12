CAMEROUN :: SDF : Veille stratégique :: CAMEROON

Le Social Democratic Front attend la publication des listes de candidatures en multipliant des réunions de stratégie.

Le Social Democratic Front (SDF) attend « sereinement » la pu- blication des listes de candidatures par Elections Cameroon. « C’est ce moment que nous attendons avant tout déploiement sérieux », a confié hier l’un des membres de la coordination régionale du Centre. Pour ce militant qui a souhaité garder l’anonymat, le parti multiplie des réunions préparatoires au lancement de la campagne élecorale, depuis la clôture des dépôts des listes. On l’a d’ailleurs constaté hier, au siège de la coordination régionale du Centre, sis au quartier Olézoa à Yaoundé. Ces rencontres se tiennent à huis clos entre les différents membres des commissions d’investitures. Au cours de ces échanges, confie notre informateur, « on parle de stratégies à mettre en œuvre et on procède aussi à la prise des photos des candidats en vue de concevoir les supports de campagne ».

Le SDF a déposé plusieurs dossiers de candidatures en vue de prendre part au double scrutin municipal et législatif du 9 février 2020. Pour le moment, il est difficile d'avoir le nombre exact de ses listes. Mais le parti a ciblé prioritairement les circonscriptions des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. A ce propos, il a souhaité que le gouvernement multiplie encore les efforts pour que la paix et la stabilité soient renforcées dans ces zones, avant la tenue des élections législatives et municipales.