CAMEROUN :: Le CPD salue la décision du MRC de boycotter les élections locales :: CAMEROON

Le CPD réitère également son appel à la création d’un large Front des Forces Démocratiques pour chasser le régime dictatorial de Paul Biya

Le Directoire de la Cameroon Patriotic Diaspora (CPD) a appris avec soulagement la décision du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) de ne plus participer aux élections locales du 09 février 2020.

Dans sa déclaration du 25 Novembre 2019, lue par son Président, le Professeur Maurice Kamto, Le MRC justifie sa nouvelle posture en ces termes: « (…) organiser des élections aujourd’hui au Cameroun (…) sans avoir rétabli la paix dans les régions du No-So et crée les conditions d’une participation effective des populations des deux régions au libre choix de leurs représentants à l’Assemblée Nationale et dans les conseils municipaux, c’est donner le message selon lequel ces populations ne sont pas des camerounais et, ce faisant, consacrer la partition du pays ».

Le Directoire de la Cameroon Patriotic Diaspora (CPD) félicite le MRC et son Président pour cette décision plein de bon sens, qui rejoint entièrement la position exprimée le 12 Novembre par le CPD en ces termes : « (…) toute élection au Cameroun dans les conditions actuelles exclut la communauté anglophone de la République et consacre de facto la partition du pays (…). La mascarade électorale du 07 octobre 2018 a déjà exclu la communauté anglophone qui n’a pas pu participer à la désignation du Président de la République du fait de la crise en cours. La tenue des élections locales sans la participation des régions anglophones serait une autre grande forfaiture qui donnerait définitivement le sentiment à nos frères du NO-SO qu’ils comptent pour quantité négligeable dans la construction et l’édification nationales, et confirmerait à leurs yeux le mépris et la marginalisation qu’ils dénoncent au quotidien, et qui constituent l’une des causes principales de la crise anglophone. »

La Cameroon Patriotic Diaspora (CPD) réitère son appel à toutes les forces patriotiques et progressistes à ne pas cautionner la mascarade du 09 février et de se retrouver pour élaborer ensemble une stratégie collective, dynamique, entrainant les populations pour effectivement empêcher la tenue de cette nouvelle mascarade électorale.

La création d’un Large Front des Forces Démocratiques autour des priorités de l’heure, qui sont le retour de la paix dans le NO-SO à travers un Dialogue National Inclusif et l’exigence de la réforme du système électoral avant toute élection, devient une urgence nationale .

La Cameroon Patriotic Diaspora a mandaté son Ambassadrice auprès des forces de l’intérieur, Me Alice KOM, pour aider la facilitation de ce processus de regroupement des forces démocratiques et sociales pour le changement dans notre pays.

Fait à Munich, ce 26 Novembre 2019

Pour le Directoire de la Cameroon Patriotic Diaspora (CPD),

Etah EWANE, Coordonnateur



Dr. Nadine LEMNYE, Secrétaire aux Finances

Tene SOP, Secrétaire aux Affaires Politiques

Moise ESSOH, Secrétaire à la Communication

Jean Bosco TAGNE, Représentant du CPD en Amérique

Contacts: camerdiasporaforum2017@gmail.com | Tel: +32 466 35 00 22|+ 49 176 80 56 75 71