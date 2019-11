Dans une publication sur les réseaux sociaux le 16 novembre 2019 et largement commentée, Brice Nitcheu membre de la BAS (Brigade Anti-sardinards)annonce "un premier et dernier live à ne pas manquer" le samedi 23 novembre à 18 heures, London time

Tout est fin prêt pour ce grand Live unique prévu ce samedi a indiqué Michael Tabe l'ingénieur de son et lumière réquisitionné pour cette sortie tant attendue de Brice Nitcheu .

Ce matin, 21/11/2019, (ndlr) toute l'équipe technique a passé plus de trois heures d'horloge, pour régler les derniers détails.

Tout est passé au peigne fin afin d'éviter toute fausse note au cours de la diffusion de ce grand Live unique en son genre, qui sera diffusé au même moment sur Facebook, YouTube, Vimeo, Apple TV, ROKU, Amazon Fire TV...

Des dispositions ont été prises afin qu'une radio locale camerounaise relaie en temps réel cet événement nous confie le régisseur de diffusion de ce samedi.

Outre la présence du matériel de diffusion et de mise en ondes, intégrée sur une fréqunce de modulation de grande portée requisitionnée pour l'événement, Brice Nitcheu dont son activisme et sa popularité ont conquis la diaspora Camerounaise à chacune de ses sorties, est obligé selon ses dires de remettre les pendules à l'heure et de sauver la Révolution des crapules et des voyous qui la gangrènent. « Il nous faut procéder à une véritable RECTIFICATION, qui nécessite un travail de purge citoyen sans complaisance » ajoute t-il

Toujours selon lui, il profitera au cours de live pour " présenter samedi prochain au Peuple Camerounais la nouvelle génération", qui selon lui, est crédible " pour conduire la révolution"



À cela s´ajoute de nombreuses surprises, entre autres, des sonorités croustillantes

Au finish, le studio specialement aménagé est prêt pour accueillir l’événement . Un grand Live spécial, que l'homme du jour appelle "Le grand Live du Peuple".