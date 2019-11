Emmanuel Macron interpellé sur son soutien au pouvoir de Paul Biya au Cameroun :: CAMEROON

Plusieurs universitaires, membres de la société civile et de défenseurs des droits de l'Homme interpellent le président français, Emmanuel Macron sur la position de la France vis-à-vis de la situation critique du Cameroun

Lettre ouverte au Président de la République Française

Monsieur le président, Les élections présidentielles au Cameroun ont à nouveau porté Paul Biya à la magistrature suprême.

Paul Biya, 85 ans et 35 ans de règne à son actif, a été réélu pour la 7ème fois. La situation chaotique du Cameroun n’échappé à personne, tant dans le domaine économique que dans le domaine social, plus particulièrement dans le domaine des droits de l’Homme, mais aussi et surtout dans le cadre de la crise anglophone qui génère morts et déplacés, sans parler des exactions de Boko Haram.

Malgré le « grand dialogue national » la situation reste bloquée faute de propositions crédibles et les perspectives d’ouverture politique ne sont pas à l’ordre du jour, malgré les promesses du gouvernement.

Dans ces conditions, le rôle de la France ne peut se borner à soutenir, de près ou de loin, Paul Biya.

La population camerounaise et plus largement africaine constate ce soutien apparent et le dénonce, jugeant que des intérêts économiques dictent cette conduite.

Elle considère que la « françafrique » existe toujours contrairement à vos affirmations de début de mandat.

En conséquence, une telle politique, plutôt que de l’aider, nuit à la France au Cameroun et en Afrique.

Et ce n’est pas de nous être entendu dire par des responsables de la cellule Afrique de l’Elysée et du Ministère des Affaires Etrangères que la France « ne s’immisçait pas dans la politique intérieure des autres pays » qui nous a rassuré sur ce point. Tout prouve le contraire.

Monsieur le Président, nous vous demandons que la France mette un point final à son soutien affiché à Paul Biya et aux gouvernements qui appliquent sa politique, les uns après les autres.

Nous vous demandons de soutenir, voire de générer, les actions positives et inclusives, intérieures et extérieures, qui permettront de mettre fin au conflit mortifère anglophone et d’aller plus loin dans le renouveau du Cameroun.

Déstabiliser le Cameroun, c’est déstabiliser toute l’Afrique centrale et de l’Ouest.

Vous portez une responsabilité historique dans l’évolution du continent.

Les signataires:

M. Honoré Ngassa, Happi Chirurgien dentiste Amien

M. Albert Kleinc, Economiste

M. François Meynent

M. Fabrice Chevalier, Politoligue

M. Joseph Ondoa Nga, Enseignant

M. Olivier Jean, Enseignant

M. Baba Inoua, Enseignant

M. Dalami Mahaman, Politologue

M. Jean-Pierre Nji, Médecin

M. Micheal Didier, Consultant en Relation Internationale

M. Oumarou Inoussa Enseignant chercheur

Association des Camerounais du Sud de la France

Association des Etudiants Camerounais en médecine de France

Association des amis démocrate de l’Afrique