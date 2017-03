France- Cameroun- Diaspora:INVITATION CAMER DIASPORA AWARDS 2017 C'est un des marronniers les plus ardents de l'année: le classement des personnalités de la diaspora Camerounaise les plus marquantes de l’année. Ce sont les membres de la rédaction du quotidien panafricain Diaspora Post et de l’association Génération Diaspora qui ont élu tous les lauréats de cette troisième édition des Camer Diaspora Awards.

#LassociationGénérationDiaspora Le classement du magazine panafricain distingue une trentaine de personnalités politiques, chefs d’entreprises, divers leaders et de nombreuses femmes.

Ces personnalités militent pour un Cameroun émergent. Par d’infatigables actes de courage, elles ont donné du temps, elles ont pris des risques et elles ont consenti de nombreux efforts pour sortir le Cameroun des sentiers battus.

Le journal a distingué les personnalités dans leur ensemble, tout en mentionnant spécifiquement les divers secteurs d’activité.

Ces femmes et ces hommes ont marqué l’année 2016 avec style et courage, selon Dimitri Mbappé Njomé, directeur du magazine, ‘’ces lauréats seront désignés par la rédaction et de l’association Génération Diaspora’’.

Sous le Très Haut patronage de Son Excellence Antonio Liùs Lopès

Lieu : Restaurant VILLA CESAR

60 Rue Emile Zola

95870 Bezons

Date: samedi 25 mars 2017

Heure: 18h00 – 22h00