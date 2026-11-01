Une salle comble, un public venu de toute l’Europe et même au-delà, une organisatrice submergée par l’émotion : à Longwy, « La Nuit du Vivre Ensemble » a marqué le retour de la reine mère SEKOBA sur la scène événementielle, cette fois en France.

Après avoir laissé son empreinte dans les nuits africaines de Madrid, SEKOBA a posé ses valises dans le bassin des trois frontières. Avec cette première soirée, elle y signe une entrée remarquée. Autour d’elle, les diasporas se sont retrouvées pour partager la fête, célébrer leur diversité et donner tout son sens au vivre ensemble.

Mais derrière le succès, la reine mère a aussi reconnu les difficultés. Les larmes aux yeux, dans un discours chargé d’émotion, elle a présenté ses excuses aux invités déçus par les conditions d’accueil, promettant de faire mieux lors des prochaines éditions. Une parole de reconnaissance, mais aussi de responsabilité envers un public qui avait répondu massivement à son invitation.

Le public a répondu présent. Il reste désormais à transformer cet élan en rendez-vous durable. À Longwy, celle que l’on surnomme la reine mère des trois frontières vient de poser un premier jalon fort : celui d’une ambition qui rassemble et d’une histoire qui ne demande qu’à grandir.