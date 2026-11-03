Entre transferts financiers massifs et activisme numérique, la diaspora camerounaise s'impose comme une force politique incontournable, forçant Yaoundé à repenser son rapport à ses exilés.

Ils envoient de l'argent, mais exigent désormais la parole. La diaspora camerounaise s'impose comme un acteur politique incontournable, brisant les vieux tabous.

Diaspora camerounaise : des citoyens, pas seulement des bailleurs de fonds

L'image de la "vache à lait" a la vie dure. Pendant des décennies, les autorités camerounaises ont regardé leur diaspora avec une méfiance teintée d'intérêt. On venait y chercher des devises, on y dénonçait des comploteurs. Aujourd'hui, la donne a changé. L'analyse de Serge Banyongen, publiée ce 2 novembre 2026 dans les colonnes du quotidien Le Jour, met le doigt sur une réalité dérangeante pour Yaoundé : la diaspora n'est plus un simple réservoir financier. Elle est devenue un acteur politique à part entière.

Une vieille rhétorique dépassée

Le constat est sans appel. La vieille rhétorique, qui consistait à diviser les Camerounais de l'étranger entre les "vrais" patriotes et les "manipulés" de l'opposition, ne fonctionne plus. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux et les plateformes numériques ont détruit les frontières physiques.

Un Camerounais vivant à Montréal, Bruxelles ou Paris n'est plus isolé. Il suit l'actualité en temps réel, débat, interpelle, et finance. À travers des mouvements comme Les Sans-Voix ou Belle Nation, l'engagement des exilés s'est structuré. Ils influencent les agendas politiques, financent des causes, et exercent une pression démocratique directe sur le pays d'origine.

Le poids des chiffres

Il ne s'agit plus de supputations. Les données financières sont là. Selon les chiffres repris par le journal, les transferts financiers de la diaspora s'élèvent à près de 690 millions de dollars américains en 2024. Un chiffre en baisse par rapport au pic de plus de 786 millions de dollars enregistré en 2023, mais qui reste colossal. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg.

Beaucoup d'experts estiment que la contribution réelle dépasse largement ces chiffres officiels. L'argent qui passe par les circuits informels, les investissements familiaux, ou les frais de scolarité payés directement depuis l'étranger, échappe aux radars. Une manne financière qui donne un pouvoir de négociation certain.

La double nationalité : le paradoxe bloquant

Mais cette montée en puissance se heurte à un mur juridique : la question de la double nationalité. Dans plusieurs pays africains, la double citoyenneté est perçue comme un outil de développement. Au Cameroun, le débat est bloqué. Le texte note une contradiction majeure : les autorités se plaignent du manque d'investissements de la diaspora, mais rechignent à lui accorder des passeports ou des droits civiques pleins et entiers.

En 2016, l'épisode de la campagne "AGIR" avait mis en lumière ce malaise. Pour l'auteur, ce refus d'accorder la double nationalité est un frein à l'émergence économique et diplomatique. Les compétences des ingénieurs, médecins ou financiers camerounais à l'étranger restent sous-exploitées.

Un mouvement social en action

Loin d'être de simples spectateurs, les membres de la diaspora agissent. Ils ne se contentent plus de critiquer. Ils utilisent les outils numériques pour dénoncer les violations des droits de l'homme, les détournements de fonds, ou pour soutenir des mouvements sociaux.

Ce phénomène n'est pas nouveau, rappelle l'article. L'histoire a montré que les révolutions se préparent souvent en exil. De Lénine à Trotsky, de Khomeini à Aung San Suu Kyi, les exilés ont souvent été le fer de lance de changements politiques majeurs. Au Cameroun, l'histoire post-indépendance est elle-même marquée par des figures comme Um Nyobè ou Moumié, qui ont mené leur combat depuis l'étranger.

Aujourd'hui, ce sont des activistes connectés qui prennent le relais.

Une alternative politique viable ?

La question brûle toutes les lèvres. La diaspora peut-elle devenir une véritable alternative politique ? Pour le chercheur cité dans l'article, la réponse est nuancée. La diaspora a la capacité de mobiliser, de financer et de proposer des idées. Mais elle manque de "légitimité territoriale".

Les acteurs locaux, ceux qui vivent au quotidien les coupures d'électricité, les pénuries ou les crises sécuritaires, ont une légitimité que les exilés n'ont pas. La véritable question, selon l'analyse, n'est pas de savoir si la diaspora doit faire de la politique, mais comment elle peut le faire de manière constructive, inclusive et bénéfique pour l'ensemble de la nation.

Ce qu'il faut retenir

Le Cameroun ne peut plus se permettre de traiter sa diaspora comme une simple source de devises. Les 690 millions de dollars transférés annuellement sont vitaux pour l'économie. Mais l'énergie politique et intellectuelle de ces citoyens du monde est tout aussi précieuse. Yaoundé doit choisir : continuer à voir la diaspora comme une menace, ou l'intégrer comme un partenaire stratégique pour l'avenir.

Combien la diaspora rapporte-t-elle vraiment au Cameroun ?

C'est difficile à chiffrer exactement, mais on parle de 690 millions de dollars en 2024 selon les données officielles. Sauf que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Si tu ajoutes tout l'argent qui passe par les canaux informels, les achats de terrains, ou les frais de scolarité payés directement de l'étranger, on est largement au-dessus du milliard. C'est une bouffée d'oxygène énorme pour l'économie du pays.

Pourquoi le Cameroun refuse-t-il toujours la double nationalité ?

C'est le grand paradoxe de ce dossier. L'État veut bien l'argent de la diaspora, mais il a une peur bleue de son influence politique. Accorder la double nationalité, ce serait donner le droit de vote et un poids politique direct à des gens qui vivent à Paris ou Montréal. Certains au pouvoir y voient une menace pour la souveraineté, ou craignent que ces exilés financent l'opposition. Du coup, on bloque le débat au lieu d'en faire une opportunité pour le pays.

Est-ce que la diaspora peut vraiment changer les choses politiquement ?

Elle a déjà commencé, c'est indéniable. Les réseaux sociaux ont tout accéléré. Des mouvements comme "Les Sans-Voix" font une pression de tous les instants sur le pouvoir. Après, il y a un vrai débat sur leur légitimité. Un exilé à Bruxelles ne vit pas les coupures d'eau à Douala. Pour peser durablement, la diaspora doit absolument s'allier aux forces vives locales et arrêter de penser qu'elle peut dicter la marche à suivre de l'extérieur.