Une affiche à enjeu pour les deux clubs

Le RIYADH AIR METROPOLITANO dans la ville de Madrid sera en ébullition en LA LIGA avec un match de référence qui comptera certainement pour bon nombre des fans du football espagnols. Pour le compte de cette 12ème journée de cette compétition, il faudra s’attendre à une belle bataille que le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre en ouvrant les portes du bonheur à travers Supergooal !

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Un autre challenge à relever de part et d’autre

Après un début assez appréciable pour bon nombre de clubs, il faudra s’attendre encore à plus de rivalité sur les terrains et le face-à-face ATLETICO MADRID – FC BARCELONE garde toute sa saveur d’une rencontre qui tiendra tout son éclat. Une affiche qui met aux prises deux clubs qui se tiennent à deux longueurs et comptent se donner les moyens pour remporter la partie. Avec sa cote de 1.79, FC BARCELONE premier au classement est le favori de ce duel et devra tout faire pour aller disposer de son adversaire afin d’obtenir un bon résultat sur le terrain qui lui fera un grand bien pour avoir la victoire et s’offrir un peu de distance avec ce dernier dans ce championnat relevé. Une rencontre que les coéquipiers de LAMINE YAMAL prendront au sérieux comme tous les autres matchs pour faire montre de leurs ambitions dans cette phase et ainsi gagner en confiance pour la suite de la compétition. La formation catalane défendra bec et ongle son statut de la plus belle des manières pour espérer aller le plus loin possible.

Pour ATLETICO MADRID deuxième au classement avec sa cote 3.62, il faudra réaliser un bon match dans cette rencontre face à une belle formation en donnant tout au cours de la rencontre et espérer obtenir un bon résultat sur son terrain et pourquoi ne pas avoir la victoire qui lui permettra de s’offrir un concurrent et ainsi prendre la première place au classement. La tâche ne s’annonce pas aisée pour les coéquipiers de ALEJANDRO GRIMALDO qui ne se laisseront pas faire aussi facilement en dépit de l’adversité mais ils tenteront leur chance pour faire un excellent match et pourquoi ne pas surprendre leur vis-à-vis afin d’avoir un bon résultat qui leur sera très bénéfique pour se mettre en confiance pour la suite. Ce sera une belle opportunité pour cette équipe de prendre le dessus sur une tête de proue par une meilleure performance.

Ce sera le 51ème match toutes compétitions confondues entre les deux clubs avec 33 victoires pour FC BARCELONE contre 07 victoires pour ATLETICO MADRID et 10 matchs nuls et dont il faudra s’attendre à une belle bataille dans l’ensemble.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, FC BARCELONE