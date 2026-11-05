Certes le sport en général et le football en particulier sont définis comme des facteurs d'union et de fraternité entre les peuples. Mais il n'en demeure pas moins que le football, au regard de l'enjeu qu'il incarne mondialement, est désormais perçu comme un facteur qui impulse le développement de par les infrastructures qui accompagnent sa pratique, surtout lors des grandes compétitions internationales.

Il appartient donc désormais au continent africain d'intégrer cette dimension économique et sociale pour mieux prendre en compte la nécessité de voir ce sport se développer en Afrique, aussi bien sur le plan de la pratique purement sportive que sur le plan infrastructurel, à savoir la construction des stades et toutes les activités connexes; voies d'accès, structures hôtelières, écoles de formations, activités commerciales portant sur les produits dérivés, etc.

En cela le continent africain se doit d'œuvrer pour avoir sa place et son mot à dire dans le développement et la pratique de cette discipline autrement appelée sport roi.

Raison pour laquelle, le continent africain doit œuvrer, à travers ses enfants et représentants, à intégrer les instances faîtières du football mondial afin de mieux défendre les intérêts du continent africain; l'exemple patent étant la nécessité pour le continent africain de continuer à organiser sa coupe continentale des nations tous les deux ans et non quatre comme y a pensé l'instance dirigeante actuelle dont les orientations semblent ne pas trop tenir compte des intérêts cruciaux du football africain.

Voici donc l'Afrique à la croisée des chemins avec un fils qui, très courageusement, pense pouvoir porter cette lourde mission de représenter l'Afrique au sein de l'instance faîtière footballistique qu'est la FIFA et dont il veut briguer la présidence, non pas pour avantager le développement du football en Afrique au détriment des autres continents, mais beaucoup plus pour veiller à ce que le développement du football mondial dont il entend être le chantre, ne se fasse pas au détriment du continent africain.

D'où notre appel à tous les gouvernements panafricains du continent africain à ne pas rater cette occasion impérative d'accompagner le Docteur Jean Crépin NYAMSI, candidat à la présidence de la FIFA.

Tous avec le Docteur Jean Crépin NYAMSI pour un nouveau souffle et le rayonnement du football mondial, ceci bien évidemment dans un savant équilibre footballistique entre l'enjeu et le jeu !

Vive le football mondial !

Vive l'amitié entre les peuples !

Bien cordialement

Fait à Paris, le 05 novembre 2026

Le Général-Président Robert WANTO

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