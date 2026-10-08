Georges Gilbert Baongla, qui se dit fils aîné de Paul Biya, a été remis en liberté. Ni Franck Biya ni la famille présidentielle n'ont porté plainte.

L'homme qui contestait depuis des années la filiation de Franck Biya retrouve la liberté sans qu'aucune plainte de la famille présidentielle n'ait été formellement déposée, laissant l'affaire dans un flou total.

Georges Gilbert Baongla est libre. L'homme qui se présente comme le fils aîné de Paul Biya et qui contestait la filiation de Franck Biya a été remis en liberté. Motif : ni Franck Biya ni aucun membre de la famille présidentielle n'a porté plainte contre lui.

Une question simple se pose alors. Si personne dans la famille Biya n'a porté plainte, comment une procédure judiciaire a-t-elle pu être engagée ? Et pourquoi Baongla a-t-il été arrêté ?

Les faits : une arrestation, une libération, un vide juridique

Georges Gilbert Baongla a été interpellé dans la nuit du 20 au 21 juillet 2026 à Edéa, sur la nationale N3 qui relie Yaoundé à Douala. Il était recherché depuis plusieurs mois pour des faits présumés d'usurpation, de diffamation et de cybercriminalité.

Il a été transféré à Yaoundé. Il a été détenu pendant plusieurs mois. Et puis, le 8 octobre 2026, il a été remis en liberté.

Les conditions exactes de cette libération n'ont pas été officiellement communiquées. Mais plusieurs sources concordantes confirment qu'il n'est plus détenu. Le motif qui revient avec insistance : aucune plainte formelle n'a été déposée par Franck Biya ou par un membre de la famille présidentielle.

La plainte fantôme

L'affaire Baongla a commencé par une convocation. Le 28 avril 2026, l'homme d'affaires et président du Parti Républicain était convoqué par la gendarmerie à Yaoundé. Motif officiel : cybercriminalité et diffamation.

Cette convocation faisait suite, selon plusieurs médias, à une plainte déposée par Franck Biya. « On n'a aucune preuve que Franck Emmanuel Olivier Biya a déposé plainte au Secrétariat à la Défense », affirmait une source bien introduite au Palais d'Étoudi.

Un mois plus tard, le 8 mai 2026, Baongla était toujours à Yaoundé, malgré deux convocations au SED pour une plainte de Franck Biya. Puis plus rien. Jusqu'à l'arrestation de juillet.

Ce que Baongla reprochait à Franck Biya

L'affaire ne portait pas sur des broutilles. Baongla affirmait publiquement que Franck Biya n'était pas le fils biologique de Paul Biya, mais son fils adoptif. Il l'avait répété dans des vidéos sur les réseaux sociaux.

Il ajoutait que « Paul Biya n'a que trois enfants », remettant en cause le statut de Franck Biya. Et il exigeait un test ADN impliquant Paul Biya, Franck Biya et lui-même pour trancher la question.

Ces déclarations intervenaient dans un contexte de spéculations sur une possible désignation de Franck Biya comme vice-président, après la révision constitutionnelle d'avril 2026.

L'absence de plainte change tout

Si Franck Biya n'a pas porté plainte, alors la base juridique de la procédure contre Baongla s'effondre. En droit camerounais, la diffamation et l'usurpation de filiation nécessitent en principe une plainte de la personne visée.

Sans plainte, pas de partie civile. Sans partie civile, pas de procès sur le fond. Sans procès, pas de test ADN. Et sans test ADN, la question de la filiation de Franck Biya reste entière.

Cette absence de plainte pose une autre question. Si la famille Biya ne voulait pas de ce procès, pourquoi Baongla a-t-il été arrêté ? Pourquoi a-t-il été détenu pendant des mois ? Et qui a ordonné cette procédure ?

Une affaire qui en dit long

L'affaire Baongla n'est pas qu'une histoire de filiation. C'est un révélateur des tensions qui traversent le sommet de l'État camerounais.

D'un côté, un homme qui revendique depuis des décennies être le fils aîné du président. De l'autre, Franck Biya, fils officiel, dont la légitimité est contestée. Entre les deux, un pouvoir qui gère l'après-Biya sans jamais en parler publiquement.

Un observateur de la vie politique camerounaise, qui a requis l'anonymat, résume : « La libération de Baongla sans plainte, c'est un signal. Ça veut dire que le dossier était trop toxique pour aller au bout. Personne ne veut d'un test ADN. Ni d'un côté, ni de l'autre. »

Baongla est libre. La plainte n'existe pas. Le test ADN n'aura pas lieu. Et la question de la filiation de Franck Biya reste sans réponse officielle.

L'homme qui se présente comme le fils aîné de Paul Biya a déjà annoncé qu'il ne comptait pas se taire. Dans une vidéo publiée après sa libération, il a promis de continuer à se battre.

La famille Biya, elle, n'a pas réagi. Ni confirmation, ni démenti. Le silence.

Pourquoi Georges Gilbert Baongla a-t-il été libéré ?

Parce que ni Franck Biya ni aucun membre de la famille présidentielle n'a porté plainte contre lui, selon plusieurs sources concordantes. Sans plainte, la procédure ne peut pas aboutir.

Franck Biya a-t-il porté plainte ?

Aucune preuve formelle de cette plainte n'a été établie. Certaines sources affirment qu'elle n'a jamais été déposée. Le parquet n'a pas communiqué sur ce point.

Baongla a-t-il été arrêté pour autre chose ?

Il était recherché pour usurpation, diffamation et cybercriminalité. Mais sans plainte de la personne visée, ces infractions ne peuvent pas être poursuivies.

Un test ADN aura-t-il lieu ?

Sans plainte, il n'y a pas de procès. Sans procès, pas de test ADN. La question de la filiation de Franck Biya reste sans réponse officielle.