Un prince en visite humanitaire. Un président âgé et invisible. Un fils qui reçoit à dîner. Et un poste de vice-président toujours vacant. À Yaoundé, le protocole n'est pas un détail : c'est un message.

Yaoundé. Vendredi 30 octobre 2026. L'avion du prince Albert II de Monaco se pose à l'aéroport de Nsimalen. Il est accueilli par le Premier ministre, Joseph Dion Ngute. Pas par le président. Un détail, dit-on. Dans le langage du protocole, ce n'est jamais un détail.

Paul Biya, 93 ans, n'apparaît plus en public depuis plusieurs mois. Son état de santé alimente les spéculations, au point que le ministre de l'Intérieur, Paul Atanga Nji, a interdit aux médias d'en parler au nom de la « sécurité nationale ». Le président est là, pourtant. Il reçoit le prince au Palais de l'Unité. L'audience devait durer trente minutes. Elle en aurait duré vingt-cinq, selon plusieurs médias camerounais.

Puis vient le soir. Un dîner privé. Pas chez l'ambassadeur. Pas dans un grand hôtel. Chez Franck Biya. Le fils aîné du président. À 20 heures.

25 minutes au Palais, 3 heures chez le fils

Le contraste est saisissant. D'un côté, une audience officielle, protocolaire, écourtée. De l'autre, un dîner privé qui aurait duré près de trois heures.

« La visite la plus courte au Palais est souvent la plus longue dans les maisons qui comptent ».

Franck Biya n'a jamais occupé de fonction politique ou diplomatique. Homme d'affaires formé aux États-Unis, il est resté volontairement en retrait de la vie publique. Mais son nom circule avec insistance dans les scénarios de succession depuis la réintroduction du poste de vice-président par la révision constitutionnelle d'avril 2026.

La note de renseignement et les noms qui circulent

Une « note de renseignement confidentielle » évoque un « dîner privé à la résidence de M. Franck Biya en marge de la visite officielle de S.A.S. Albert II, Prince souverain de Monaco ».

Le document, intitulé « participants signalés », précise que la rencontre « devrait se tenir à huis clos » et énumère plusieurs personnalités attendues : Franck Biya (hôte), le ministre de la Défense Joseph Beti Assomo, le secrétaire général de la présidence Ferdinand Ngoh Ngoh, le délégué général à la Sûreté nationale Martin Mbarga Nguélé, et l'ambassadeur de France au Cameroun Sylvain Riquier.

La vice-présidence, ce poste qui n'existe pas encore

En avril 2026, le Parlement camerounais a adopté une révision constitutionnelle réintroduisant le poste de vice-président, supprimé depuis 1972. Le texte, promulgué par Paul Biya le 14 avril 2026, prévoit que le vice-président est nommé par le chef de l'État. Il n'est pas élu.

En cas de vacance du pouvoir, il n'assure pas une simple transition : il achève le mandat présidentiel en cours. Potentiellement jusqu'en 2032. Sans élection anticipée.

Ce mécanisme a été vivement critiqué par l'opposition, qui y voit un « verrouillage de la succession ». Un faux décret annonçant la nomination de Franck Biya à ce poste avait circulé en avril 2026, avant d'être formellement démenti par les vérificateurs de faits.

Le poste reste vacant à ce jour. Aucune nomination n'a été annoncée. Le silence du pouvoir sur ce point est interprété par plusieurs commentateurs comme une stratégie délibérée.

Pourquoi ce dîner change la donne

Un dîner privé n'a pas de valeur juridique. Il n'institue rien. Il ne nomme personne.

Mais dans un système politique où le protocole est un langage, il envoie un signal. Franck Biya, sans mandat officiel, a reçu un chef d'État étranger à sa table. Le cabinet civil, dans son communiqué officiel, n'a pas mentionné ce dîner. Il s'est contenté d'évoquer la visite du Centre Edimar Princesse Grace et les relations bilatérales.

« Le Cameroun est une République. Ce n'est pas le titre foncier d'une dynastie », a réagi Achille Leudjio, militant du SDF, sur le plateau de la chaîne STV, cité par Camer.be. Il affirme également que le dîner aurait été « supporté de bout en bout par le Trésor public ».

D'un côté, ceux qui y voient une opération de communication successorale. De l'autre, ceux qui y voient un simple dîner privé sans conséquence. Entre les deux, une opinion publique qui observe, et qui sait lire les symboles.

C'est qui, Franck Biya ?

C'est le fils aîné de Paul Biya, né de son premier mariage avec Jeanne-Irène Biya. Il est homme d'affaires, formé aux États-Unis. Il n'a jamais occupé de fonction politique officielle et est resté discret. Son nom circule pour la vice-présidence.

Pourquoi un dîner chez lui, et pas à l'ambassade ?

C'est toute la question. En termes de protocole, un chef d'État étranger est normalement reçu par le président ou, à défaut, par le Premier ministre ou l'ambassadeur du pays hôte. Recevoir chez un particulier, même fils de président, est inhabituel. Cela peut être lu comme un signe de déférence ou comme une mise en scène politique.

Le prince Albert II est-il au courant de ces enjeux ?

Il est impossible de connaître la position personnelle du prince. Mais un chef d'État en visite officielle suit un programme établi par le protocole du pays hôte. Le dîner chez Franck Biya était inscrit au programme, selon plusieurs sources.

Est-ce que Franck Biya va être nommé vice-président ?

Rien n'est moins sûr. Le poste est vacant, mais aucune nomination n'a été annoncée. Un faux décret avait circulé en avril 2026, avant d'être démenti. La question reste ouverte.

Pourquoi l'opposition est-elle en colère ?

Parce qu'elle y voit une manœuvre pour installer Franck Biya comme successeur sans passer par une élection. Le poste de vice-président, tel que défini par la révision constitutionnelle, permet d'achever le mandat en cas de vacance, sans scrutin anticipé.

C'est quoi, cette histoire de « note de renseignement » ?

C'est un document cité par Jeune Afrique, qui énumérerait les participants au dîner (président du Sénat, ministre de la Défense, ambassadeur de France, etc.).