Les Régions 21 et 22 du Lions Clubs International (LCI) au Cameroun, en partenariat avec l'Hôpital de district de Deïdo à Douala, ont organisé jeudi 08 octobre 2026 une campagne gratuite de consultation et de sensibilisation à la santé visuelle.



L'initiative s'inscrivait dans le cadre de la Journée mondiale de la vue, célébrée cette année sous le thème« Love Your Eyes ». Dès les premières heures de la matinée, de nombreux habitants se sont rendus à l'Hôpital de district de Deïdo, dans l'arrondissement de Douala Ier.

Lancée à 07 heures, l'opération devait se poursuivre jusqu'à 16 heures. Jeunes, adultes, seniors et élèves ont répondu à l'appel. Après leur inscription, les participants étaient orientés vers un spécialiste pour une consultation. Selon les besoins, des examens complémentaires pouvaient être prescrits avant une prise en charge ou un suivi médical. Plusieurs bénéficiaires ont salué cette action du LCI.

Pour le Dr Janice Cornellia Simo, ophtalmologiste et ophtalmopédiatre à l'Hôpital de district de Deïdo, l'utilisation prolongée des écrans favorise avant tout la sécheresse oculaire. « On oublie souvent de cligner les yeux », explique-t-elle. Quant aux effets à long terme de la lumière émise par les écrans LED sur la rétine, ils demeurent encore à l'étude.

La spécialiste attire également l'attention sur le glaucome, qu'elle qualifie de « tueur silencieux de la vue » en raison de son évolution discrète et de son diagnostic souvent tardif. Elle signale en outre une légère recrudescence des cas de conjonctivite bactérienne et insiste sur l'importance du lavage régulier des mains.

La praticienne déconseille par ailleurs le recours aux traitements traditionnels ou à toute substance susceptible d'irriter l'œil, recommandant plutôt une consultation auprès d'un professionnel de santé. Elle regrette aussi les préjugés qui entourent encore le port des lunettes, notamment chez certains parents estimant leur enfant trop jeune pour en porter.

Un combat ancien du LCI contre la cécité

Présidente de la commission santé oculaire et vue du District 403 B1, Françoise Ngosso a rappelé que l'engagement du mouvement en faveur de la vue remonte à l'appel lancé aux Lions du monde entier par Helen Keller. Elle évoque notamment les campagnes SightFirst, qui ont contribué à la lutte contre l'onchocercose, également appelée cécité des rivières, notamment à Kumba et à Tokombéré.

« Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas de problème de vue, mais demain vous en aurez », souligne-t-elle, invitant les populations à effectuer des contrôles réguliers sans attendre l'apparition de symptômes.

À travers cette campagne, le message principal était clair : la prévention demeure le meilleur moyen de préserver sa vision. Une conviction que résume le Dr Simo en ces termes : « la vie passe par la vue ».