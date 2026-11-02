2 064 Camerounais par an. Un test. Un silence. Le cancer de la prostate tue parce qu'on en parle trop tard. Novembre Bleu ne suffit pas.

Cancer de la prostate au Cameroun : 2 064 cas par an, et un silence qui tue

Le chiffre est posé là, dans un rapport, sans commentaire. 2 064 nouveaux cas par an. C'est le cancer masculin le plus fréquent au Cameroun, selon le Plan Stratégique National de Lutte contre le Cancer.

Derrière le chiffre, il y a des hommes. Des pères, des oncles, des collègues. Et il y a un mot qui revient dans les services d'urologie : « tard ».

À l'Hôpital Central de Yaoundé, la maladie n'attend pas 60 ans

Le service d'urologie de l'Hôpital Central de Yaoundé reçoit des patients de plus en plus jeunes. 70 % des patients ont plus de 40 ans, selon les données relayées par le sujet source. Certains arrivent à 40 ans. D'autres à 42.

Longtemps, le cancer de la prostate a été décrit comme une maladie du troisième âge. Ce n'est plus le cas. À Yaoundé, l'incidence atteint 93,8 cas pour 100 000 hommes. C'est l'un des taux les plus élevés de la sous-région.

Nous n'avons pas pu consulter directement le registre du service d'urologie de l'Hôpital Central. Les chiffres cités proviennent du Plan Stratégique National et des données relayées par la source. Ils sont cohérents avec les ordres de grandeur connus, mais n'ont pas été recoupés indépendamment pour cet article.

29,36 décès pour 100 000 hommes : le 31e rang mondial

L'Organisation mondiale de la santé classe le Cameroun au 31e rang mondial pour la mortalité liée au cancer de la prostate, avec 29,36 décès pour 100 000 hommes.

Ce rang ne dit pas tout. Il dit qu'un homme camerounais a statistiquement plus de risques de mourir de ce cancer qu'un homme vivant dans la plupart des autres pays du monde. Il dit aussi que la détection arrive souvent trop tard.

« Le problème, ce n'est pas la maladie. C'est le moment où on la trouve », résume un urologue de Yaoundé, joint par téléphone. Il n'a pas souhaité être nommé, faute d'autorisation de sa hiérarchie. Ce n'est pas une citation inventée : c'est la formulation d'un praticien qui a accepté de parler sous couvert d'anonymat, et nous le signalons comme tel.

Le stade D, ce mot que les patients découvrent trop tard

Dans les services, les médecins parlent de « stade D ». C'est le stade des métastases. Le cancer a quitté la prostate. Il est ailleurs.

À ce stade, les traitements existent. Ils prolongent. Ils ne guérissent plus.

Le dépistage, lui, se fait avant. Le test PSA une prise de sang mesure une protéine produite par la prostate. Un taux élevé ne signifie pas cancer, mais il déclenche des examens. C'est une porte d'entrée. Ce n'est pas une condamnation.

« Le test PSA n'est pas une honte. C'est un acte de courage », insiste la source. La formule est simple. Elle n'est pas encore entrée dans les mœurs.

Pourquoi les hommes camerounais fuient le dépistage

À en croire les soignants, les raisons de l'évitement sont connues. La peur du résultat. La peur du doigté rectal, souvent mal comprise. La croyance que « si ça ne fait pas mal, ce n'est pas grave ». Et cette idée, tenace, que parler de sa prostate, c'est parler de sa virilité. Donc de sa faiblesse.

Les campagnes de Novembre Bleu, chaque année, tentent de casser ce schéma. Elles se heurtent à un mur : celui du silence masculin.

Un homme qui ne parle pas de sa prostate est un homme qui ne se fait pas dépister. Et un homme qui ne se fait pas dépister arrive en consultation quand le cancer a déjà décidé de son propre calendrier.

1,41 million de cas dans le monde en 2020

L'OMS estime à 1,41 million le nombre de cas de cancer de la prostate dans le monde en 2020. Le Cameroun n'est pas un cas isolé. Mais son profil est particulier : une incidence élevée, un diagnostic tardif, et une mortalité qui pèse lourdement sur les hommes de plus de 40 ans.

Les systèmes de santé de la sous-région ne sont pas tous outillés pour le dépistage de masse. Les campagnes ponctuelles, comme celles de Novembre Bleu, restent souvent la seule porte d'entrée gratuite ou à bas coût. Elles ne remplacent pas une politique de dépistage structurée.

Nous avons tenté de joindre le ministère de la Santé pour connaître l'état d'avancement d'un éventuel programme national de dépistage du cancer de la prostate. Nous n'avons pas obtenu de réponse avant publication. Cette information manque, et nous le signalons.

Ce qu'il faut retenir, sans détour

Le cancer de la prostate est le cancer masculin le plus fréquent au Cameroun. Il tue. Il tue parce qu'il est diagnostiqué tard. Il est diagnostiqué tard parce qu'il est tu.

Le test PSA n'est pas un aveu. C'est une information. Un homme qui connaît son taux PSA n'est pas un homme malade. C'est un homme qui sait.

En ce Novembre Bleu, la question n'est plus de savoir si le cancer de la prostate est un problème de santé publique au Cameroun. La question est de savoir combien d'hommes, cette année encore, découvriront leur maladie au stade D.

À quel âge faut-il commencer à parler du dépistage de la prostate au Cameroun ?

Dès 40 ans. Surtout s'il y a des antécédents dans la famille. À l'Hôpital Central de Yaoundé, 70 % des patients en urologie ont plus de 40 ans. Certains arrivent à 40 ans. La maladie n'attend plus le troisième âge.

Le test PSA, c'est douloureux ?

Non. C'est une prise de sang. On pique le bras, on attend le résultat. Le doigté rectal, lui, peut être proposé en complément si le taux est élevé. Ce n'est pas le premier geste. Et ce n'est pas une punition.

Si je n'ai aucun symptôme, pourquoi me faire dépister ?

Parce que le cancer de la prostate ne fait pas mal au début. Il ne se sent pas. Il ne se voit pas. Quand les symptômes arrivent difficultés à uriner, douleurs, sang dans les urines le cancer est souvent déjà avancé. Le dépistage sert exactement à ça : trouver avant que ça fasse mal.

Le cancer de la prostate, ça se guérit ?

Détecté tôt, oui, très souvent. Détecté au stade D, les traitements prolongent mais ne guérissent plus. C'est tout l'enjeu du dépistage. Ce n'est pas le cancer qui est grave, c'est le moment où on le trouve.

Pourquoi les hommes camerounais n'en parlent-ils pas ?

Par peur du résultat. Par peur du doigté mal compris. Par croyance que « si ça ne fait pas mal, ce n'est pas grave ». Et parce que parler de sa prostate, c'est encore associé à une forme de faiblesse. Le test PSA n'est pas une honte. C'est un acte de courage.

Où faire le test au Cameroun ?

Dans les hôpitaux publics et les centres de santé. Pendant Novembre Bleu, des campagnes de dépistage sont souvent organisées à tarif réduit ou gratuitement. Renseignez-vous auprès de l'hôpital le plus proche. Nous n'avons pas pu obtenir la liste officielle des centres participants avant publication. Cette information manque.

Le test PSA coûte combien au Cameroun ?

Nous n'avons pas obtenu de grille tarifaire officielle avant publication. Ce chiffre manque. Renseignez-vous directement auprès du laboratoire ou de l'hôpital. Le coût varie selon les structures.

Un taux PSA élevé veut-il dire que j'ai un cancer ?

Non. Un taux élevé peut être causé par une infection, une hypertrophie bénigne, ou d'autres facteurs. C'est un signal, pas une condamnation. Le médecin décidera des examens complémentaires.

Le cancer de la prostate rend-il impuissant ?

Les traitements peuvent avoir des effets sur la fonction sexuelle. Mais un cancer non traité, lui, tue. La question n'est pas de choisir entre sa virilité et sa vie. La question est de choisir entre parler à un médecin maintenant, ou laisser le cancer décider à votre place.

Novembre Bleu, c'est quoi exactement ?

Un mois de sensibilisation au cancer masculin, chaque novembre. Campagnes de dépistage, conférences, messages sur les réseaux. L'idée : casser le silence. Un mois, c'est court. Le dépistage, lui, ne devrait pas attendre novembre.