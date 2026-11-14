Le conseiller municipal Charles Élie Zang entre en campagne pour l’investiture du RDPC dans la circonscription de Wouri-Sud, face au député sortant Emmanuel Pongoh, sur fond de tensions internes à Douala IIe.

New-Bell, 7 h. La bataille pour un seul siège a commencé.

À Douala IIe, la Maison de la jeune fille Chantal Biya a servi de décor. C’est là, dans ce quartier de New-Bell où les ruelles portent encore les stigmates des pluies de novembre, que Charles Élie Zang a officialisé sa candidature aux investitures du RDPC pour les législatives du 7 février 2027. La circonscription s’appelle Wouri-Sud. Elle ne compte qu’un seul siège de député. Et deux hommes du même parti veulent l’occuper.

L’un est le député sortant, Emmanuel Pongoh. L’autre est conseiller municipal à la mairie de Douala IIe, grand conseiller à la Communauté urbaine de Douala, et président de la sous-section RDPC du Mbam-Ewondo. Son nom circule depuis des mois dans les cercles militants de New-Bell. Désormais, il est officiellement dans la course.

« Le septennat des jeunes et des femmes, New-Bell attend son Député du terrain, son Député des mapane, son Député de la terre, son Député des orphelins, son Député des veuves, son Député proche des Newbellois. »La phrase a été prononcée devant un parterre de militants. Elle dit tout de la stratégie de Zang : se poser en homme du peuple, en habitué des quartiers, en voix des sans-voix. Face à lui, Emmanuel Pongoh n’est pas un novice. Il est député, président de la section RDPC Wouri II, et il a l’avantage de la structure.

Un RDPC qui n’a pas le droit à l’erreur à Douala

La présidentielle de 2025 a laissé des traces. Dans le Wouri, Paul Biya n’a obtenu que 12,41 % des suffrages, contre 74,73 % pour Issa Tchiroma Bakary, selon les résultats départementaux rapportés après le scrutin. Un score qui aurait dû sonner l’alarme dans les étages du parti au pouvoir. Il l’a fait.

Depuis septembre 2026, la section RDPC Wouri II multiplie les réunions de remobilisation. Le 15 septembre, une conférence a réuni plus de 500 cadres et militants à la Maison de la jeune fille Chantal Biya, présidée par Camille Ekindi, chef de la délégation départementale permanente du RDPC pour le Wouri. Les orientations du secrétaire général du Comité central ont été restituées. Parmi les points évoqués : « la préparation au choix des candidats du parti, l’émergence de nouvelles figures et une meilleure connaissance des projets et réalisations des élus ».

La formule « émergence de nouvelles figures » a de quoi faire réfléchir. Elle suggère que la direction nationale ne compte pas nécessairement reconduire les sortants sans débat. Et dans un parti où les investitures sont souvent arbitrées d’en haut, cette ouverture réelle ou de façade change la donne pour un candidat comme Zang.

L’homme qui vient de la base

Charles Élie Zang n’est pas un parachuté. Son parcours militant est un CV de terrain, égrené sans fausse modestie dans sa déclaration de candidature. Ancien président du Comité de base N°38 de la sous-section OJRDPC Mbam-Ewondo. Ancien secrétaire, puis président de cette même sous-section. Ancien président de la section OJRDPC Wouri 2. Depuis le dernier renouvellement des organes de base, il préside la sous-section RDPC Mbam-Ewondo.

Son ancrage social est tout aussi documenté. Secrétaire général de la communauté des ressortissants du Centre, du Sud et de l’Est résidant dans le Littoral. Chef de la grande famille Zang Charles à Messok, par Ngoulemakong. Organisateur de la NewBelliga, un tournoi de vacances qui mobilise la jeunesse de Douala IIe chaque année. Dans une ville où le football de quartier est une institution, ce détail n’en est pas un.

Mais son atout le plus précieux, peut-être, est ailleurs. En septembre 2025, il a été l’un des quatre conseillers municipaux RDPC à dénoncer publiquement leur propre maire, Denise Fampou, l’accusant notamment de « saboter la campagne de Paul Biya » et de gérer de manière opaque l’attribution du marché de la Gare de New-Bell. L’épisode a laissé des traces. Il a aussi installé Zang comme une voix qui n’a pas peur de rompre la discipline apparente du parti.

Ce que l’investiture coûte, et ce qu’elle garantit

La bataille des investitures ne se joue pas seulement sur le terrain des idées. Elle a un prix. Selon une circulaire attribuée à Jean Nkuete, secrétaire général du Comité central du RDPC, chaque candidat aux législatives doit débourser 1,15 million de FCFA : 1 million de cautionnement électoral pour le binôme titulaire-suppléant, et 150 000 FCFA de frais internes au parti. Aux municipales, la facture est de 70 000 FCFA par candidat.

Le paiement ne garantit pas l’investiture. Il ouvre le droit de participer à la sélection. C’est une contribution, pas un ticket d’entrée définitif. Zang, qui se présente comme l’homme des quartiers populaires, devra donc trouver 1,15 million de FCFA avant même de pouvoir espérer affronter Pongoh dans les urnes internes du parti.

Pongoh, le sortant qui garde la structure

Emmanuel Pongoh n’est pas seulement député. Il préside la section RDPC du Wouri II, la structure qui organise les investitures locales. Il a l’expérience du mandat. Il a aussi, selon plusieurs sources concordantes, la confiance de la hiérarchie départementale. Dans un parti où les arbitrages remontent souvent plus qu’ils ne descendent, cela compte.

Mais Pongoh a un passif. Le RDPC a réalisé un score historiquement bas dans le Wouri à la présidentielle de 2025. Le député sortant n’est pas personnellement responsable de ce résultat, mais il en porte une part aux yeux de militants qui cherchent des explications. Et la fronde des conseillers municipaux de 2025 a montré qu’une partie de la base conteste la gestion locale du parti, maire comprise.

Ce qui se joue vraiment le 7 février 2027

Wouri-Sud n’est pas une circonscription comme les autres. C’est Douala IIe, New-Bell, Mboppi, Ngonsoa, Kassalafam. Un arrondissement cosmopolite, avec une forte communauté d’expression anglaise, des populations laborieuses, et une tradition de vote qui ne se laisse pas facilement catégoriser. Le RDPC y a fait carton plein par le passé. Mais le paysage a changé.

Le PCRN de Cabral Libii a affiché ses ambitions pour le Wouri. Le MRC, malgré ses déboires judiciaires, garde une capacité de mobilisation. Et le RDPC lui-même sort d’une séquence de tensions internes qui n’a pas été refermée. La bataille Zang-Pongoh n’est donc pas qu’une querelle de personnes. Elle dit quelque chose de la capacité du parti au pouvoir à renouveler son personnel politique sans se fracturer.

La question n’est pas de savoir qui, de Zang ou de Pongoh, sera le meilleur candidat du RDPC. La question est de savoir si le RDPC, à Douala IIe, est encore capable de faire confiance à sa base pour trancher. Ou si l’arbitrage viendra, comme souvent, d’ailleurs.

Les investitures sont en cours. La clôture des dépôts est fixée au 24 novembre. Le 7 février 2027, les électeurs de Wouri-Sud auront un seul bulletin législatif à glisser dans l’urne. Mais avant cela, c’est au RDPC de décider quel nom y figurera.

C’est qui Charles Élie Zang ?

Un conseiller municipal RDPC de la commune d’arrondissement de Douala IIe et grand conseiller à la Communauté urbaine de Douala. Il préside aussi la sous-section RDPC du Mbam-Ewondo. Il est connu à New-Bell pour avoir organisé la NewBelliga, un tournoi de vacances pour la jeunesse, et pour avoir été l’un des conseillers municipaux qui ont publiquement critiqué la maire Denise Fampou en 2025.

Il est candidat à quoi exactement ?

À l’investiture du RDPC pour les élections législatives du 7 février 2027, dans la circonscription de Wouri-Sud. C’est-à-dire Douala IIe. Il n’est pas encore candidat à l’élection elle-même. Il est candidat à la candidature.

C’est quoi cette histoire d’un seul siège ?

La circonscription de Wouri-Sud correspond à l’arrondissement de Douala IIe. Elle n’envoie qu’un seul député à l’Assemblée nationale. Donc un seul siège. Pas de liste de plusieurs candidats. Un nom, un bulletin.

Qui est son adversaire ?

L’honorable Emmanuel Pongoh, le député sortant. Il est aussi président de la section RDPC du Wouri II, ce qui lui donne une position structurelle importante dans l’organisation des investitures.

Pourquoi ils se battent alors qu’ils sont du même parti ?

Parce que le RDPC organise des investitures internes. Les militants et les cadres du parti choisissent, ou arbitrent, qui portera les couleurs du parti. Quand il n’y a qu’un siège et deux prétendants, il y a forcément une compétition. Elle peut être loyale ou tendue. À Douala IIe, elle s’annonce tendue.

Combien ça coûte pour être candidat à l’investiture RDPC ?

1,15 million de FCFA pour les législatives : 1 million de cautionnement électoral et 150 000 FCFA de frais internes au parti. Pour les municipales, c’est 70 000 FCFA par candidat. Ça ne garantit pas l’investiture. C’est juste le droit de participer à la sélection.

Le RDPC a des chances de perdre Wouri-Sud en 2027 ?

Le RDPC a réalisé un score très faible dans le Wouri à la présidentielle de 2025 : 12,41 %, contre 74,73 % pour Issa Tchiroma Bakary. Mais une législative, c’est différent d’une présidentielle. Le vote local, les personnalités, les réseaux comptent davantage. Le RDPC reste favori structurellement, mais rien n’est acquis.

Zang a déjà réuni sa caution ?

On ne sait pas. Il ne l’a pas dit dans sa déclaration de candidature. Nous n’avons pas pu obtenir cette information avant publication.

Pongoh a réagi à la candidature de Zang ?

Non. Son entourage n’a pas souhaité commenter avant les investitures. Il n’a pas publié de déclaration publique sur le sujet au moment d’écrire ces lignes.

Quand saura-t-on qui est investi ?

Le calendrier des investitures RDPC court jusqu’à la clôture des dépôts, fixée au 24 novembre 2026. Les arbitrages devraient intervenir dans cet intervalle. Mais dans le RDPC, les décisions peuvent tomber tard, et d’en haut.