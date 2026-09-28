Cameroun - Axe Douala-Yaoundé : deux accidents, quatre morts ce matin

Ce lundi 28 septembre 2026, avant l’aube, à Pouma et à Boumnyébel, sur la Nationale 3, la pluie, une chaussée glissante. Un camion qui dérape, un bus qui quitte la route.

Il est 3 heures du matin. Un camion de marchandises se couche sur la chaussée à Pouma. Un autre, de la société Supermont, freine brutalement pour l’éviter. Une heure plus tard, à Boumnyébel, un bus de Général Voyage quitte la route. Il finit dans un ravin. Quatre personnes ne se réveilleront pas.

Boumnyébel : le bus quitte la route à 4h du matin

Le premier drame se joue à Boumnyébel. Vers 4 heures, un camion de la société Général Voyage, selon les premières informations disponibles, quitte la chaussée. Il termine sa course dans un ravin. Le bilan est lourd : quatre morts, plusieurs blessés. Les secours ont été mobilisés. Les corps ont été transportés à la morgue.

Les circonstances exactes restent à établir. Une enquête devra déterminer si la vitesse, l’état de la chaussée ou une défaillance mécanique sont en cause. À ce stade, aucune information officielle ne permet de trancher.

Le nom des victimes n’a pas été communiqué. Nous n’avons pas pu joindre la direction de Général Voyage avant publication.

Pouma : un camion renversé, un autre évite le pire

Une heure plus tôt, à Pouma, un camion de marchandises dérape sur la chaussée mouillée. Il se renverse, bloquant une partie de la voie. Un second camion, de la société Supermont, effectue une manœuvre d’urgence pour éviter la collision. Le choc est évité. Les dégâts sont matériels. Aucun mort à Pouma.

Le trafic, lui, est déjà paralysé. Les véhicules s’accumulent. Les conducteurs attendent.

Une chaussée glissante, une route à bout de souffle

La pluie est tombée fort, toute la nuit. Sur la Nationale 3, l’asphalte est usé. Des nids-de-poule, des crevasses, des réparations de fortune. L’eau s’y accumule. La chaussée devient une patinoire.

Ce n’est pas une surprise. Depuis des mois, l’axe Douala-Yaoundé est décrit comme un « champ de cratères ». En juillet dernier, Cameroon Tribune rapportait qu’il fallait jusqu’à sept heures pour parcourir les 240 kilomètres qui séparent les deux villes. En septembre, un projet de travaux d’urgence a été annoncé à Dibamba. Mais la route, elle, continue de tuer.

Le ministre des Transports sur les lieux

Face à la situation, le ministre des Transports, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibéhè, s’est rendu sur les deux sites. Objectif : superviser la régulation du trafic et contribuer au désengorgement. Sur place, il a appelé les conducteurs à la plus grande prudence.

Ce n’est pas la première fois que le ministre se déplace sur un accident de l’axe Douala-Yaoundé. En août dernier, après un accident à Sikoum qui avait fait sept morts, il s’était déjà rendu sur place. Les appels à la prudence se succèdent. Les accidents aussi.

Les accidents s’accumulent sur la Nationale 3

Le bilan des dernières semaines est accablant. Entre le 14 et le 23 août 2026, au moins 24 personnes sont mortes sur les axes reliant Douala, Yaoundé et Bafoussam. Le 14 août, 16 morts et 40 blessés sur l’axe Yaoundé-Bafoussam. Le 23 août, sept morts et dix blessés à Sikoum, sur la Douala-Yaoundé. Et ce lundi, encore quatre morts.

Un point commun : l’implication de camions. Pour deux accidents sur trois, un véhicule de transport interurbain de personnes est impliqué. La Fondation camerounaise des consommateurs (FOCACO) dénonce une « insécurité routière structurelle ». Dans un communiqué, elle pointe « des voies étriquées de moins de 8 mètres de largeur, dépourvues de séparation centrale physique, où le moindre écart se transforme en choc frontal mortel ».

Ce que l’on sait, ce qui reste flou

Ce qui semble établi : deux accidents distincts, une chaussée glissante, quatre morts, plusieurs blessés. Le ministre s’est rendu sur place. Une enquête devrait être ouverte.

Ce qui reste flou : l’état de santé exact des blessés. L’identité des victimes. Les causes précises des deux accidents. Et surtout : y aura-t-il des suites ? Des suspensions ? Des sanctions ? Le ministère des Transports a promis un communiqué dans la soirée. À l’heure où nous écrivons, il n’a pas été publié.

La route tue, la route attend

L’axe Douala-Yaoundé est vital. Il relie la capitale économique au centre politique. Il transporte des marchandises, des voyageurs, des espoirs. Il transporte aussi la mort.

Les travaux annoncés, les campagnes de prévention, les déplacements ministériels. Rien n’arrête l’hécatombe. Une question revient, lancinante : combien de morts faudra-t-il encore pour que la Nationale 3 cesse d’être un piège ?

Que s’est-il passé sur l’axe Douala-Yaoundé ce lundi ?

Deux accidents distincts. À Pouma, un camion de marchandises s’est renversé. À Boumnyébel, un bus de Général Voyage a quitté la route et terminé dans un ravin. Bilan : quatre morts et plusieurs blessés.

Pourquoi ces accidents ?

Les fortes pluies ont rendu la chaussée glissante. Les circonstances exactes restent à établir par une enquête.

Le ministre des Transports s’est-il rendu sur place ?

Oui. Jean Ernest Masséna Ngallè Bibéhè s’est rendu sur les deux sites pour superviser la régulation du trafic.

Les victimes ont-elles été identifiées ?

Aucune identité n’a été communiquée à ce stade.

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