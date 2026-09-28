Claude Le Roy : « Je n'ai qu'une seule envie, c'est de battre le Cameroun »

« Le respect s'arrête à 20h. » La phrase est signée Claude Le Roy. Elle résume tout. Un homme qui aime le Cameroun, qui l'a mené au sommet de l'Afrique en 1988, mais qui n'a qu'une idée en tête ce mardi soir : faire tomber les Lions Indomptables.

Claude Le Roy, l'homme qui a fait roi le Cameroun

Claude Le Roy n'est pas un adversaire comme les autres. En 1985, il débarque au Cameroun. Il a 37 ans. Trois ans plus tard, il offre aux Lions Indomptables leur deuxième titre de champion d'Afrique, au Maroc. En 1988, le Cameroun est sacré. Le Roy entre dans la légende.

Il revient en 1998, pour le Mondial en France. Le Cameroun est éliminé au premier tour, mais Le Roy reste une figure respectée. Aujourd'hui, à 78 ans, il est à la tête des Diables Rouges du Congo. Et ce mardi, il retrouve son ancienne équipe.

« Je n'ai qu'une seule envie, c'est de battre le Cameroun », a-t-il déclaré en conférence de presse.

« Le débat paraît inégal »

Le Roy ne se cache pas. Il connaît les chiffres. Le Cameroun est 43e au classement FIFA. Le Congo, 134e. Près de 100 places d'écart. « Contre le Cameroun, si on regarde les statistiques, le débat paraît inégal », reconnaît-il.

Mais il ajoute aussitôt : « Dans le football, les résultats des statistiques et la vérité du terrain sont deux choses différentes ».

Le message est clair. Le Congo ne vient pas en victime. Il vient pour se battre.

Bryan Mbeumo, Danny Namaso et Kofane dans le viseur

Le Roy a aussi rendu hommage au talent offensif du Cameroun. Il a cité Bryan Mbeumo (Manchester United), Danny Namaso et Christian Kofane (Bayer Leverkusen). Trois profils différents, trois menaces.

« Nous avons un énorme respect pour le Cameroun et les Lions Indomptables », a-t-il insisté. Avant de lâcher, avec un sourire : « Mais ce respect s'arrête à 20h ».

La formule est habile. Elle dit tout. Le respect, oui. La peur, non.

Le Congo joue sa survie

Le contexte est simple. Le Congo a perdu son premier match, contre la Namibie (0-1). Le Cameroun, lui, a battu les Comores (3-1). Une nouvelle défaite des Diables Rouges, ce mardi, et la qualification pour la CAN 2027 deviendrait très compliquée.

« Si les choses se passent mal face au Cameroun, ce ne sera pas complètement fini, mais la qualification sera compromise », admet Le Roy.

Le Cameroun, lui, veut confirmer. David Pagou, le sélectionneur des Lions Indomptables, devrait reconduire Blondy Noukeu dans les buts. Christian Kofane, touché contre les Comores, est forfait. Un absent de poids.

Un match à huis clos ?

Dernier détail, et non des moindres. Selon plusieurs sources, la rencontre pourrait se jouer à huis clos au stade Alphonse-Massamba-Débat. Une décision qui priverait les Diables Rouges de leur public, dans un match déjà déséquilibré sur le papier.

Le Roy, lui, n'en a pas parlé. Il préfère se concentrer sur le terrain.

Qui est Claude Le Roy ?

Un entraîneur français de 78 ans. Il a dirigé le Cameroun de 1985 à 1988, remportant la CAN 1988. Il est sélectionneur du Congo depuis 2024.

Quel est le classement FIFA du Cameroun et du Congo ?

Le Cameroun est 43e. Le Congo est 134e.

Où se joue le match ?

Au stade Alphonse-Massamba-Débat, à Brazzaville, au Congo.

Quand a lieu le match ?

Mardi 29 septembre 2026, à 20h, heure locale.

Le Cameroun est-il favori ?

Sur le papier, oui. Le Cameroun a un effectif plus dense et un meilleur classement FIFA. Mais Claude Le Roy a promis un combat.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp