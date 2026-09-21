Cameroun - Andrew Nkea au Dicastère pour l'Évangélisation

Mgr Andrew Nkea nommé membre du Dicastère pour l'Évangélisation. Le Cameroun entre dans la cour des grands au Vatican, sans cardinalat.

Le pape Léon XIV a nommé Mgr Andrew Nkea Fuanya, archevêque de Bamenda, membre du Dicastère pour l'Évangélisation. Une reconnaissance majeure pour l'Église camerounaise. Mais pas encore un cardinalat.

Ce Dicastère, c'est l'un des plus importants du Saint-Siège. Le pape en est le préfet. Il supervise l'activité missionnaire de l'Église dans le monde entier.

Mgr Nkea rejoint un aréopage de cardinaux et d'archevêques. Le cardinal Fridolin Ambongo de Kinshasa. Mgr Alfred Adewale Martins de Lagos. Et lui.

Le Cameroun n'a pas de cardinal. Mais il a désormais une voix dans l'une des salles où se décide l'avenir de l'Église.

Ce qui s'est passé

Le 30 juin 2026, le Bureau de presse du Saint-Siège a publié une série de nominations. Le pape Léon XIV a nommé des membres et des consulteurs pour le Dicastère pour l'Évangélisation.

Parmi eux, Mgr Andrew Nkea Fuanya, archevêque de Bamenda, au Cameroun.

Le communiqué précise qu'il est nommé en tant que membre de la section pour la première évangélisation et les nouvelles Églises particulières. Ce Dicastère est l'un des plus importants de la Curie romaine. Il est chargé de superviser l'activité missionnaire et la création de nouvelles Églises à travers le monde.

Fait notable : le pape en est le préfet. Une particularité qui souligne l'importance de cette nomination.

Qui est Andrew Nkea ?

Né le 29 août 1965 à Widikum, dans le diocèse de Buéa, Andrew Fuanya Nkea a été ordonné prêtre le 22 avril 1992.

Il a été nommé évêque coadjuteur de Mamfé en 2013, puis évêque diocésain en 2014. Le 30 décembre 2019, le pape François l'a nommé archevêque métropolitain de Bamenda.

Depuis le 30 avril 2022, il préside la Conférence épiscopale nationale du Cameroun (CENC).

Son mandat à la tête de la CENC a été marqué par la visite apostolique du pape Léon XIV au Cameroun, en avril 2026. Une première dans l'histoire du pontificat de Léon XIV. Mgr Nkea a coordonné les préparatifs ecclésiastiques de cette visite, qui a rassemblé des centaines de milliers de fidèles.

Ce que cette nomination signifie

Le Dicastère pour l'Évangélisation n'est pas un organe consultatif. Ses membres participent aux décisions sur l'orientation des missions, le soutien aux jeunes Églises, et la formation du clergé dans les territoires de première évangélisation.

Mgr Nkea rejoint un collège de cinq Africains nommés à des postes clés dans ce Dicastère. Il est l'un des trois archevêques africains membres, avec le cardinal Fridolin Ambongo de Kinshasa et Mgr Alfred Adewale Martins de Lagos.

Pour l'Église camerounaise, c'est une reconnaissance. Akere Muna, avocat et figure de la société civile, a salué une « profonde reconnaissance de sa sagesse pastorale, de son service infatigable et de son dévouement indéfectible à l'Église ».

Pas cardinal, mais...

Mgr Nkea n'est pas cardinal. Le Cameroun ne compte actuellement aucun cardinal en activité. L'Afrique en compte 14 au total, sur 121 membres du Collège cardinalice.

Cette nomination ne crée pas automatiquement une dignité cardinalice. Elle place Mgr Nkea dans une position d'influence au sein de la Curie, mais ne lui confère pas le droit de vote lors d'un conclave.

Pour certains observateurs, cette nomination pourrait être une étape. Pour le Vatican, elle est surtout une reconnaissance du rôle croissant de l'Église africaine dans la gouvernance de l'Église universelle. Le NYTimes rappelait en avril 2026 que « les Africains ont un siège sur le banc, mais pas un vrai siège à la table de Rome ».

Cette nomination change peut-être la donne. Peut-être.

Le contexte camerounais

Le Cameroun compte plus de 8 millions de catholiques, soit près de 30 % de la population. L'Église y joue un rôle social et politique de premier plan.

Mgr Nkea est connu pour ses prises de position sur la crise anglophone. En novembre 2025, il a adopté une position ferme face aux enlèvements de prêtres par des groupes armés ambazoniens. En avril 2026, après la visite du pape, il a accusé des « acteurs du système » de saboter la paix dans les régions anglophones.

Ces prises de position ont fait de lui une voix morale écoutée, au-delà des clivages confessionnels.

Mgr Andrew Nkea est-il cardinal ?

Non. Il a été nommé membre du Dicastère pour l'Évangélisation, un organe de la Curie romaine. Le cardinalat est une dignité distincte, conférée par le pape lors d'un consistoire.

Qu'est-ce que le Dicastère pour l'Évangélisation ?

C'est l'un des principaux organes du Saint-Siège. Il supervise l'activité missionnaire de l'Église et la création de nouvelles Églises particulières. Le pape en est le préfet.

Pourquoi cette nomination est-elle importante pour le Cameroun ?

Elle place un prélat camerounais dans une position d'influence au Vatican, à un moment où l'Afrique réclame une place plus grande dans la gouvernance de l'Église.

Mgr Nkea pourrait-il devenir cardinal ?

Aucune information officielle ne le confirme. Cette nomination est une reconnaissance de son leadership, mais elle ne préjuge pas d'une future création cardinalice.

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