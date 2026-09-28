Camer.be
Ngaoundéré : Arrestation du pasteur Christophe Ohandja Ohandja, sans mandat ni convocation
CAMEROUN :: SOCIETE

Cameroun - Ngaoundéré : Arrestation du pasteur Christophe Ohandja Ohandja, sans mandat ni convocation

Coup de tonnerre au sein de la Mission Évangélique Vie et Paix du Cameroun (MEVIPAC). Son Superintendant, l'Évêque Dr Christophe Claude Ohandja Ohandja, a été interpellé ce samedi 26 septembre 2026 en plein culte à Ngaoundéré.

L'intégralité du communiqué officiel de l'association religieuse, publié tel que reçu :

COMMUNIQUÉ OFFICIEL DE LA MEVIPAC

La Direction Générale de la Mission Évangélique Vie et Paix du Cameroun (MEVIPAC) informe l'opinion publique ainsi que l'ensemble des responsables et leaders des communautés paroissiales qu'en date du samedi 26 septembre 2026, aux environs de 15 heures, à Ngaoundéré, au lieu-dit Maison de la Bible de l'Église Évangélique Luthérienne du Cameroun, des éléments de la Police du Commissariat central et de la Compagnie de Gendarmerie de Mbideng ont interrompu le culte au cours duquel prêchait le Superintendant de la MEVIPAC, l'Évêque Dr Christophe Claude Ohandja Ohandja.

Les autorités présentes ont indiqué agir sur la base d'un Avis de Recherche, sans toutefois en remettre copie à l'intéressé au moment de leur intervention. Le Superintendant, ayant coopéré sans résistance, a été conduit à la Brigade de Mbideng, où il demeure actuellement retenu.

Il lui a été indiqué ultérieurement que cet Avis de Recherche aurait été émis le 25 août 2026 par le Groupement de Gendarmerie de Douala-Bonanjo, à la suite d'une plainte déposée par Philippe Obaker mettant notamment en cause une prétendue usurpation du titre de Superintendant de la MEVIPAC, ainsi que des faits de faux et usage de faux en écriture privée.

La Direction de la MEVIPAC rappelle que des faits présentés comme similaires ont déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire devant le Tribunal Correctionnel de Première Instance de Douala-Ndokoti, ayant donné lieu au Jugement N°2036/COR du 22 juin 2026, décision dont le Superintendant, l'Évêque Christophe Claude Ohandja Ohandja, a eu gain de cause et entend faire valoir la portée juridique devant les autorités compétentes.

La MEVIPAC exprime sa préoccupation quant à la nouvelle procédure engagée et laisse aux juridictions compétentes le soin d'en apprécier la régularité, la recevabilité et les éventuelles conséquences juridiques.

La Mission appelle l'ensemble de ses responsables, pasteurs, fidèles et communautés paroissiales au calme, à la prière, à la discipline ecclésiastique et au respect des institutions de la République, tout en demeurant attachés à la vérité, au droit et à la justice.

La MEVIPAC réaffirme sa confiance dans les institutions judiciaires camerounaises et demeure déterminée à défendre, par les voies légales appropriées, ses droits, son identité juridique et son unité.

Fait à Douala, le 27 septembre 2026, pour information et diffusion.

La Direction Générale de la Mission Évangélique Vie et Paix du Cameroun (MEVIPAC)

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Ngaoundéré : Arrestation du pasteur Christophe Ohandja Ohandja, sans mandat ni convocation
Bandjoun : un bus Général Express fonce dans une maison
Douala : D'une querelle sentimentale à une affaire d'armes, une comptable clame son innocence
Nalova Lyonga au collège De La Salle : que s'est-il passé ?
Professeur ghanéen tué aux USA : sa femme accusée de meurtre
Bonamoussadi : il reconnaît son agresseur, c'est son ancien élève
AFFAIRE DU MINISTRE ET DES QUATRE JOURNALISTES:L’APAISEMENT,L’HUMILITE ET LE PARDON S’IMPOSENT
Filière banane : le Cameroun et l’Union européenne dressent le bilan du Programme MAB
Souza Gare : le Lions Club Douala Candle offre des fournitures scolaires à 577 élèves
Thérèse Chartier - Ninard Tchoubi : « Nombre de Camerounais formés en France voient leurs compétence
Moliwe : deux morts dans un crash de bus Moghamo Express
Comment le numérique transforme notre manière de nous divertir
Devenez Rédacteur

Les + récents

09:52
Ngaoundéré : Arrestation du pasteur Christophe Ohandja Ohandja, sans mandat ni convocation

Ngaoundéré : Arrestation du pasteur Christophe Ohandja Ohandja, sans mandat ni convocation
01:53
Bandjoun : un bus Général Express fonce dans une maison

Bandjoun : un bus Général Express fonce dans une maison
01:27
Parfait Ayissi : « tissu de mensonges » ou départ arrangé ?

Parfait Ayissi : « tissu de mensonges » ou départ arrangé ?
00:30
Qassem Bassir : le missile qui a fait reculer l'US Navy

Qassem Bassir : le missile qui a fait reculer l'US Navy
23:17
Roberto Carlos : « J'ai perdu 99 % de mes revenus »

Roberto Carlos : « J'ai perdu 99 % de mes revenus »

N/A :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

ELVIS KOYAWEDA de SCI CAPITALNOTRE INVITE
Nadine de Liège: Retour triomphal à Lille Août 2026
Flore de Lille prépare son 06 Novembre 2026 à Sarcelles près de Paris
TEETY TEZANO à STRASBOURG Juillet 2026
AZIZ MOUNDE: HOMMAGE A ALAIN LE MIGNON

évènement

Vidéo

Jeunesse engagée : retour sur la finale du Challenge PDF à Bruxelles
WILFRIED EKANGA À BRUXELLES : Il explique les objectifs du PDF, du MRC et les défis à venir
Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur

L'actualité en vidéo