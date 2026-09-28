Cameroun - Bonabéri : une vendeuse de beignets, un mari, une machette

À Bonabéri, un mari retraité a surpris son épouse, vendeuse de beignets, en pleine adultère. L’amant a été blessé aux fesses à la machette. Récit.

Sous-titre Une vendeuse de beignets de 42 ans, un mari de 61 ans, un informateur payé en bières et un coup de machette aux fesses : l’histoire qui agite Bonabéri.

Bonabéri : une nuit qui a viré au fait divers

Tout commence par une confidence arrosée. Mardi dernier, un certain Ringo aborde Dieudonné dans le quartier. Il lui dit qu’il a un scoop. « Si tu me donnes la bière… », rapporte Cameroon Tribune. Le sexagénaire lui en offre deux. Ringo parle.

« Le jour où tu as le temps, sors même vers 3h30, et fais un tour au commerce de ta femme. Tu verras quelque chose. » Dieudonné offre une troisième bière. Il demande ce qu’il verra. « Ce que ta femme fait là-bas », répond l’informateur.

Depuis deux mois, Josette sort plus tôt. En général à 3h30. Près de deux heures avant son horaire habituel. Son mari avait renoncé à l’accompagner. Il avait essayé de la dissuader. Il évoquait les risques d’agression. Sans succès.

Le manège de Josette, vendeuse de beignets

Ce jeudi, peu après le départ de son épouse, Dieudonné quitte la maison. Il porte un blouson. Ce n’est pas pour le froid. Il y dissimule une machette.

En chemin, il croise Ringo. L’homme le rassure : « Tu es venu au bon moment, va voir ! »

Ce que Dieudonné voit, la petite ampoule du lieu de commerce l’éclaire. Sa femme. Dans une posture que le journal décrit comme « censée évoquer les sports équestres ». Et un inconnu. En activité frénétique.

Le mari s’approche par derrière. Il sort la machette. Il frappe du tranchant le postérieur du chevaucheur. La police constatera plus tard que les deux fesses ont été blessées du même coup.

Dieudonné, le mari retraité et les trois bières

L’homme frappé s’appelle Anatole. Il hurle. De douleur et de surprise. Il tombe. Il entraîne sa partenaire dans la chute.

Ringo, lui, s’était posté en spectateur. Il aurait été accompagné de deux ou trois amis. Il appellera la police. Il racontera tout.

Dieudonné, lui, serait parti en claquant. Il aurait dit qu’il rentrait chez lui, au cas où il serait recherché.

Ce que l’on sait, ce qui reste flou

Ce qui semble établi : une femme de 42 ans, vendeuse de beignets, a été surprise par son mari avant l’aube. Un homme a été blessé aux fesses par un coup de machette. Un tiers a appelé la police. Le mari est reparti.

Ce qui reste flou : les suites judiciaires. La police a-t-elle ouvert une enquête ? Dieudonné a-t-il été interpellé ? Anatole a-t-il porté plainte ? Josette a-t-elle été entendue ? Aucune de ces questions n’a de réponse publique à ce stade.

Le journal ne précise pas non plus si l’arme a été saisie. Ni si les blessures d’Anatole ont nécessité une hospitalisation.

Adultère à Douala IV : et après ?

À Bonabéri, l’histoire dépasse le simple fait divers. Elle dit quelque chose des tensions domestiques, de la jalousie, de la violence qui peut surgir en quelques secondes.

Elle dit aussi le poids des ragots. Un informateur payé en bières. Un mari qui écoute. Une femme qui sort trop tôt. Et un quartier qui regarde.

La loi camerounaise ne prévoit pas la machette comme réponse à l’adultère. Elle prévoit des tribunaux. Reste à savoir si cette affaire ira jusque-là.

Que s’est-il passé à Bonabéri ?

Un mari retraité a surpris son épouse, vendeuse de beignets, en pleine relation sexuelle avec un autre homme. Il a blessé l’amant à la machette, aux fesses.

Qui est Josette ?

Une vendeuse de beignets de 42 ans, prénommée Josette, selon Cameroon Tribune. Son nom de famille n’a pas été publié.

L’amant est-il mort ?

Non. Le journal indique qu’il a été blessé aux deux fesses. Aucune information ne fait état d’un décès.

Le mari a-t-il été arrêté ?

Aucune information publique ne permet de l’affirmer. Cameroon Tribune indique qu’il serait rentré chez lui.

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