Cameroun - Parfait Ayissi : « tissu de mensonges » ou départ arrangé ?

Le départ de Parfait Ayissi de la chaîne résulte de désaccords professionnels et financiers, selon une source interne. Le journaliste dément fermement.

Parfait Ayissi a quitté la chaîne. Selon une source interne à la rédaction, son départ résulte d'une accumulation de désaccords professionnels, organisationnels et financiers avec le PDG. Le journaliste rejette catégoriquement ces accusations. Il parle d'un « tissu de mensonges ».

Il n'a pas encore livré sa version détaillée.

Parfait Ayissi quitte la chaîne : le récit d'un divorce

Le départ de Parfait Ayissi de la chaîne résulte, selon une source interne, de désaccords cumulés avec le PDG. Manque de disponibilité, plateau mal préparé, tensions autour des nominations et de la gestion de certaines recettes. Le journaliste dément. Il parle de « diffamations » et de « sabotage ». Sa version détaillée des faits n'a pas encore été livrée.

Un vendredi comme un autre ?

Il n'y a pas eu d'annonce fracassante. Pas de communiqué. Pas de mise au point sur les réseaux sociaux. Le départ de Parfait Ayissi s'est fait dans le silence, ou presque.

Selon notre source, il ne s'agit pas d'un coup de tête. Le PDG reprochait au journaliste son manque de disponibilité. Il gérait ses activités privées en parallèle. Il venait parfois présenter des émissions sans avoir participé à leur préparation. Il découvrait des panélistes une fois sur le plateau.

« Il attendait parfois le matin même pour prévenir la rédaction », affirme la source.

Nominations, promotions, et un nom : Jean-Jacques Zé

Les tensions ne datent pas d'hier. Elles se sont cristallisées autour des décisions du PDG et des nouvelles nominations.

Parfait Ayissi aurait mal accueilli la promotion de certains collaborateurs. Il aurait également contesté le nouveau dispositif imposant que les invités et les panélistes de son émission passent par un responsable désigné avant validation par la direction générale.

Puis il y a eu Jean-Jacques Zé. Son arrivée et son implication dans « Libre Expression » ont détérioré les relations.

Une autre émission a été attribuée à Parfait Ayissi. Les désaccords ont persisté.

La question des recettes

Notre source évoque des interrogations sur la gestion de certaines recettes et de certains projets. Aucun montant n'a été précisé. Aucune preuve n'a été fournie.

Ces éléments restent, à ce stade, des allégations. Ils n'ont pas été confirmés par d'autres sources au sein de la rédaction. Nous n'avons pas pu obtenir de documents comptables ou de procès-verbaux allant dans ce sens.

La réponse de Parfait Ayissi

« Véritable tissu de mensonges », a-t-il d'abord lancé. Avant de demander : « Vous-même, vous croyez un tant soit peu à ces inepties ? »

Il a voulu savoir si ces déclarations provenaient directement de son ancien PDG. Puis il a donné ce qu'il appelle une « leçon de déontologie ».

« Et vous allez publier ce genre d'amas de diffamations ????? De toutes les façons j'espère que vous êtes professionnels. Je vous ai déjà dit que c'est archi faux. C'est ni plus ni moins que du sabotage. Vous avez voulu vérifier l'information à la source, maintenant vous avez la réponse. »

Parfait Ayissi n'a pas livré de version détaillée des circonstances de son départ. Il n'a pas non plus confirmé les raisons évoquées par notre source.

Le patron, l'émission, la fatigue

Ce qui ressort de ce dossier, c'est une rédaction sous tension. Un PDG qui prépare lui-même certaines émissions et certaines invitations de personnalités. Un présentateur qui arrive parfois sans avoir conçu le programme qu'il anime. Des équipes qui organisent dans l'urgence.

Le PDG a « longtemps supporté ces dysfonctionnements », affirme notre source. Il a fini par mettre fin à la collaboration.

Ce que ça dit du paysage médiatique camerounais

Le cas de Parfait Ayissi n'est pas isolé. Dans plusieurs rédactions de Yaoundé et Douala, la frontière entre les fonctions éditoriales et les intérêts privés reste floue. Les présentateurs stars sont souvent aussi des consultants, des communicateurs, des entrepreneurs. Le temps qu'ils consacrent à leur émission dépend de leur agenda personnel.

Résultat : des plateaux inégalement préparés. Des invités choisis à la dernière minute. Des recettes dont la traçabilité fait débat.

Un ancien rédacteur en chef d'une chaîne privée de Douala, qui a requis l'anonymat, confirme : « Ce n'est pas un problème d'homme. C'est un problème de système. On n'a pas de charte claire sur les conflits d'intérêts. »

Parfait Ayissi n'a pas annoncé ses projets. Il n'a pas non plus précisé s'il comptait saisir une instance professionnelle.

La chaîne, de son côté, n'a pas communiqué sur son remplacement. L'émission qu'il animait continue, selon notre source, avec d'autres présentateurs.

Reste une question : qui a gagné dans cette histoire ?

Personne, probablement.

Pourquoi Parfait Ayissi a-t-il quitté la chaîne ?

Selon une source interne, à cause de désaccords cumulés avec le PDG : disponibilité, préparation des émissions, nominations, gestion de recettes. Le journaliste dément ces raisons.

Que dit Parfait Ayissi de ces accusations ?

Il parle d'un « tissu de mensonges » et de « sabotage ». Il n'a pas détaillé sa version des faits.

La direction a-t-elle réagi ?

La direction générale n'avait pas répondu à nos sollicitations au moment de publier.

Qui est Jean-Jacques Zé dans cette affaire ?

Son arrivée et son implication dans « Libre Expression » auraient détérioré les relations entre Parfait Ayissi et la direction.

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