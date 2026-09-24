Camer.be
Cameroun 3-1 Comores : les Lions rugissent à Garoua
CAMEROUN :: SPORT

Cameroun 3-1 Comores : les Lions rugissent à Garoua

Le Cameroun s'impose 3-1 face aux Comores à Garoua. Namaso, Nyengue et Mbeumo buteurs. Les Lions prennent la tête du Groupe G des éliminatoires CAN 2027.

Le Cameroun a battu les Comores 3-1, ce jeudi 24 septembre 2026, au stade Roumdé Adjia de Garoua, en ouverture des éliminatoires de la CAN 2027. Trois buts, trois buteurs différents, et une première place dans le Groupe G.

Mais derrière le score, il y a une histoire. Celle d'un gamin qui marque pour ses débuts. Celle d'un gardien qui a failli tout gâcher. Celle d'une équipe qui a tremblé pendant six minutes.

Garoua a rugi. Puis Garoua a retenu son souffle.

Un baptême du feu sous pression

Le Cameroun n'est plus dans le costume du favori tranquille. Absent du Mondial 2026 après une élimination en barrages, le pays s'est replié sur lui-même. La presse locale a parlé de « gâchis générationnel ». Les supporteurs, eux, ont arrêté de remplir les stades pendant un temps.

Alors, ce match contre les Comores, dans la chaleur de Garoua, n'était pas un simple match d'ouverture. C'était une obligation de résultat. David Pagou, le sélectionneur, le savait. Il a aligné une équipe rajeunie, avec Blondy Noukeu dans les buts, une défense remaniée et un trio offensif Namaso-Mbeumo-Kofane.

Les Comores, elles, ne sont plus l'équipe surprise de 2021. Elles ont grandi. Elles ont failli sortir le Cameroun de la CAN 2021. Et elles venaient à Garoua sans complexe.

Première période : les Lions étouffent les Cœlacanthes

Le match a mis dix minutes à démarrer. Puis le Cameroun a posé sa patte.

Christian Kofane a allumé la première mèche à la 11e minute. Tir contré. Puis à la 15e, encore lui, du gauche. Les Comores reculaient. Elles reculaient trop.

Le tableau d'affichage est resté muet jusqu'à la 39e minute. C'est Danny Namaso qui a débloqué la situation. Sur un corner, le joueur de Plymouth a déposé un centre parfait sur la tête de David Roy Nyengue. Le gamin de 20 ans, pour sa première sélection, a placé le ballon hors de portée de Yannick Pandor.

Garoua a explosé. Nyengue a couru vers le banc. Ses coéquipiers l'ont suivi.

À la pause, le Cameroun menait 1-0. Mais les stats racontaient une autre histoire. 67% de possession, oui. Mais une seule frappe cadrée. Et un gardien, Blondy Noukeu, qui donnait des sueurs froides à chaque ballon en profondeur.

Le tournant : Mbeumo fait le break, puis le trou

Le retour des vestiaires a été un électrochoc. Bryan Mbeumo,  a inscrit le deuxième but à la 48e minute. Une frappe limpide, du droit, à l'entrée de la surface. 2-0. Le match semblait plié.

Il ne l'était pas.

Warmed Omari, le défenseur comorien, a réduit le score trois minutes plus tard. Une tête décroisée que Noukeu n'a pas su capter. 2-1. Le stade a frissonné.

Et le pire est arrivé à la 73e minute. Sur une frappe anodine de 30 mètres, Noukeu a relâché le ballon dans ses propres buts. Un frisson collectif. Une sueur froide. 

Mais les Lions n'ont pas cédé. Danny Namaso, encore lui, a scellé la victoire à la 81e minute. Junior Tchamadeu a débordé sur le flanc droit, a centré en retrait, et Namaso a conclu du plat du pied. 3-1.

L'homme du match : Danny Namaso, le métronome

Un but, une passe décisive. Danny Namaso a été partout. Il a pressé, il a combiné, il a éclairé le jeu des Lions. À 25 ans, l'attaquant de Plymouth Argyle a montré qu'il pouvait être le chaînon manquant entre l'ancienne génération et la nouvelle.

Ce qui a marché, ce qui a inquiété

Le Cameroun a gagné. C'est l'essentiel. Mais le match a laissé des enseignements.

D'abord, la charnière centrale a tenu. Malgré la réduction du score, Duplexe Tchamba et ses partenaires ont globalement maîtrisé les attaques comoriennes. Ensuite, le milieu de terrain a dicté le tempo. Arthur Avom et Saidou Alioum ont récupéré un nombre impressionnant de ballons.

Mais il y a un mais. Et ce mais s'appelle Blondy Noukeu. Le gardien de l'US Boulogne a été fébrile. Sa sortie manquée sur le but d'Omari, sa relance ratée à la 73e minute, ses hésitations dans les airs. À 24 ans, il a montré qu'il n'était pas encore prêt pour ce niveau. La question du gardien titulaire reste ouverte.

Les Comores, dignes mais limitées

Les Cœlacanthes n'ont pas démérité. Ils ont défendu bas, ils ont procédé en contres. Warmed Omari, leur capitaine, a été solide. Yacine Bourhane, entré en jeu à la 59e minute, a apporté du dynamisme.

Mais le fossé technique était trop grand. Les Comores ont eu la possession, mais pas les occasions. Elles ont tiré deux fois. Elles ont marqué une fois. Le reste, c'était de la résistance.

Amir Abdou, leur sélectionneur, n'a pas caché sa frustration : « On a manqué de précision dans les 30 derniers mètres. Contre le Cameroun, ça ne pardonne pas. »

La suite : le Congo, déjà un tournant

Le Cameroun se déplace à Brazzaville le 29 septembre pour affronter le Congo. Un match piège. Les Diables Rouges ont perdu leur premier match contre la Namibie (0-1) et joueront leur survie dans ce groupe.

Pour les Lions, l'objectif est simple : confirmer. Une victoire au Congo et le Cameroun serait déjà lancé vers la CAN 2027. Une défaite, et les doutes reviendraient.

David Pagou le sait. Ses joueurs aussi. Garoua a donné le ton. Reste à savoir si les Lions sauront tenir la note.

Quel est le score du match Cameroun-Comores ?
Le Cameroun s'est imposé 3-1 face aux Comores le 24 septembre 2026 à Garoua, en éliminatoires de la CAN 2027.

Qui a marqué les buts du Cameroun ?
David Nyengue (39e), Bryan Mbeumo (48e) et Danny Namaso (81e). Warmed Omari a réduit le score pour les Comores à la 51e minute.

Qui est l'homme du match Cameroun-Comores ?
Danny Namaso, auteur d'un but et d'une passe décisive, a été le joueur le plus influent de la rencontre.

Quand le Cameroun joue-t-il son prochain match ?
Le Cameroun se déplace à Brazzaville le 29 septembre 2026 pour affronter le Congo, dans le cadre de la 2e journée du Groupe G.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Comores #CAN2027 #LionsIndomptables #Garoua

Lire aussi dans la rubrique SPORT

Éliminatoires CAN 2027 : Le Lions indomptables domptent les Comores 3-1 et lancent leur campagne
Cameroun 3-1 Comores : les Lions rugissent à Garoua
Pagou entraîne le Cameroun, mais l'État ne l'a jamais nommé
Lions Indomptables : Bryan Mbeumo prend le brassard
Ligue des Nations : La France se déplace en Turquie pour son 1er match
Décès de Pierre Douglas Enyegue : l'arbitrage camerounais perd un serviteur
Idriss Carlos Kameni, nouvel entraîneur des gardiens de l’équipe nationale d’Haïti
Abdouraman porte plainte contre Eto'o au TCS
Ligue des Champions : Barcelone (W) s’offre le Paris FC (W) en entame
CAN 2027 : les Lions indomptables lancent leur rassemblement à Yaoundé
Ligue 1 : Olympique Marseille défie le Paris Saint-Germain
Eto'o sous pression : les associations font bloc
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:23
Cameroun : ARM veut relancer le gisement de Nkamouna

Cameroun : ARM veut relancer le gisement de Nkamouna
00:54
TGI Mfoundi : incompétence dans l'affaire Nintcheu-Ngoh Ngoh

TGI Mfoundi : incompétence dans l'affaire Nintcheu-Ngoh Ngoh
00:26
Sánchez : « Le droit international n'est pas à géométrie variable »

Sánchez : « Le droit international n'est pas à géométrie variable »
00:24
Firmin Bakabé condamne les "allégations non fondées" sur la vie privée du Mindef Beti Assomo

Firmin Bakabé condamne les "allégations non fondées" sur la vie privée du Mindef Beti Assomo
00:08
Éliminatoires CAN 2027 : Le Lions indomptables domptent les Comores 3-1 et lancent leur campagne

Éliminatoires CAN 2027 : Le Lions indomptables domptent les Comores 3-1 et lancent leur campagne

N/A :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

ELVIS KOYAWEDA de SCI CAPITALNOTRE INVITE
Nadine de Liège: Retour triomphal à Lille Août 2026
Flore de Lille prépare son 06 Novembre 2026 à Sarcelles près de Paris
TEETY TEZANO à STRASBOURG Juillet 2026
AZIZ MOUNDE: HOMMAGE A ALAIN LE MIGNON

évènement

Vidéo

Jeunesse engagée : retour sur la finale du Challenge PDF à Bruxelles
WILFRIED EKANGA À BRUXELLES : Il explique les objectifs du PDF, du MRC et les défis à venir
Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur

L'actualité en vidéo