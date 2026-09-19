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418 cartables collectés au E. Leclerc d'Orvault pour les écoliers du Cameroun
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France - 418 cartables collectés au E. Leclerc d'Orvault pour les écoliers du Cameroun

Auparavant portée au niveau national par le Galec (groupement d'achats des centres E. Leclerc), la traditionnelle collecte de cartables de l’hypermarché E. Leclerc Orvault Grand Val a pris cette année un ancrage local. Les adhérents du magasin ont fait le choix de s'allier à l'association orvaltaise Baobab44 pour soutenir la scolarité des enfants camerounais.

Née d’une volonté de solidarité internationale, Baobab44 intervient principalement auprès des établissements scolaires et des structures de santé au Cameroun. Si l'association est déjà connue pour ses actions dans le domaine sportif — avec notamment la collecte de chaussures de sport lors du semi-marathon d'Orvault, du marathon de Paris ou du triathlon de La Baule —, elle agit également sur trois autres piliers majeurs : l'éducation (envoi de matériel informatique), la santé (fourniture de matériel médical) et la petite enfance (distribution de layettes pour lutter contre la mortalité néonatale). Ce partenariat sur les fournitures scolaires lui permet ainsi d'étendre son champ d'action sur le terrain.

418 cartables acheminés prochainement

L'initiative a rencontré un vif succès auprès des clients. Les 418 cartables rassemblés — soit l'équivalent de quatre palettes — seront acheminés vers le Cameroun dans les semaines à venir pour équiper directement les élèves.

Le président de Baobab44, Dr. André Nyamsi, a tenu à exprimer sa gratitude envers les équipes engagées : « L’association tient à remercier chaleureusement la direction du magasin ainsi que l'ensemble des collaborateurs qui se sont pleinement investis dans la réussite de ce projet. Cette opération ne vise pas seulement à fournir du matériel scolaire ; elle a pour ambition de redonner de la dignité et le sourire aux enfants camerounais. »

Le responsable associatif a également salué la générosité des familles locales : « Nous remercions tous les parents d’écoliers d'Orvault qui ont témoigné un vif intérêt pour cette action solidaire. Comme le rappelait James Freeman Clarke : "Veillez à faire le bien et vous verrez que le bonheur vous rattrapera".

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