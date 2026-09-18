France - Centrafrique : la diaspora appelée à investir et à bâtir l’avenir

La ville de Saint-Denis en région parisienne a accueilli le Forum des Investissements et Partenariats, une initiative destinée à mobiliser la diaspora africaine, les investisseurs, les mécènes et les forces vives autour des opportunités économiques qu’offre la République centrafricaine.

« Ensemble, construisons l’avenir ». Plus qu’un slogan, c’est l’ambition portée par la Diaspora centrafricaine pour le développement et Invest Bangui, réunis à Saint-Denis pour lancer un appel à l’investissement en faveur de la Centrafrique.

Dans une salle comble, entrepreneurs, membres de la diaspora, porteurs de projets, partenaires et acteurs du développement ont échangé autour d’un même objectif : encourager les initiatives économiques et susciter de nouveaux partenariats capables de participer durablement au développement du pays.

L’événement a également bénéficié, par visioconférence, de la participation de représentants du ministère centrafricain de l’Économie, venus présenter la vision des autorités et rappeler l’importance de l’investissement dans la transformation économique du pays.

La ministre centrafricaine des Affaires étrangères est également intervenue autour d’un axe majeur : la diplomatie économique, avec la volonté de faire des relations internationales un véritable levier de développement, d’attractivité et de mobilisation des investisseurs.

Au cœur des échanges, un message a ainsi dominé : la Centrafrique veut attirer des capitaux, des compétences, des entrepreneurs et des partenaires capables d’accompagner son développement.

Pour les organisateurs, la diaspora occupe une place stratégique dans cette dynamique. Au-delà des transferts financiers vers les familles, elle dispose d’expertises, de réseaux professionnels, de compétences et d’une capacité d’investissement susceptibles de contribuer à la création d’entreprises, d’emplois et de richesses sur le territoire centrafricain.

Ce Forum des Investissements et Partenariats entend donc créer une passerelle entre la Centrafrique, sa diaspora et les investisseurs internationaux, en mettant autour d’une même table les institutions, le secteur privé et les porteurs de projets.

De Saint-Denis à Bangui, l’ambition affichée est claire : transformer l’attachement au pays en projets concrets et faire de la diaspora un acteur pleinement engagé dans la construction économique de la Centrafrique.

Investir, entreprendre, créer des partenariats et transmettre les compétences : autant de leviers pour construire l’avenir.

Avec cette mobilisation, la Diaspora centrafricaine pour le développement et Invest Bangui lancent surtout une invitation : regarder la Centrafrique non seulement comme une terre d’origine, mais également comme une terre d’opportunités, d’initiatives et d’avenir.

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