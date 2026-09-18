Cameroun - BAZOU EXPO DAYS 2026 : Bazou met son savoir-faire à l’honneur

Du 10 au 18 octobre prochain, le Complexe Commercial de Bazou accueillera une grande foire consacrée à l’agriculture, au commerce, à l’artisanat et à l’entrepreneuriat.

BAZOU — Les regards seront tournés vers Bazou du 10 au 18 octobre 2026 à l’occasion de la Bazou Expo Days 2026, une manifestation annoncée comme un important rendez-vous de promotion des savoir-faire, des produits et des initiatives économiques locales.

Placée sous le haut patronage du Préfet du Ndé, cette foire commerciale, artisanale et agricole investira pendant neuf jours le Complexe Commercial de Bazou. L’événement ambitionne de réunir producteurs, commerçants, artisans, entrepreneurs, porteurs de projets et visiteurs autour d’un programme articulé autour des expositions, ventes, conférences et animations.

Une vitrine pour les acteurs économiques

À travers cette manifestation, Bazou entend offrir une plateforme de visibilité aux différents acteurs qui contribuent à l’activité économique locale. L’agriculture, le commerce, l’artisanat et l’entrepreneuriat constituent les principaux pôles autour desquels s’organisera l’événement.

Les exposants auront notamment l’occasion de présenter leurs produits et leurs activités au public, tandis que les visiteurs pourront découvrir une diversité de productions et de créations issues du territoire.

La foire se veut également un espace de rencontres. Les échanges entre professionnels, consommateurs, entrepreneurs et partenaires peuvent favoriser la création de contacts commerciaux et l’émergence de nouvelles collaborations.

Acheter local, découvrir et créer des opportunités

Au-delà de l’exposition, Bazou Expo Days 2026 entend rapprocher les producteurs et les consommateurs. La vente directe doit permettre au public de découvrir les produits proposés par les exposants tout en donnant aux opérateurs économiques une occasion supplémentaire de promouvoir leurs activités.

Les conférences et autres animations prévues devraient, pour leur part, compléter la dimension commerciale de la manifestation par des moments d’information, de partage d’expériences et de sensibilisation.

Neuf jours au cœur de Bazou

Du 10 au 18 octobre, le Complexe Commercial de Bazou sera ainsi appelé à devenir un espace de découverte et de rencontres autour du potentiel économique et entrepreneurial local.

À travers le thème mis en avant par les organisateurs — « Notre savoir-faire, notre fierté, notre avenir ! » — la Bazou Expo Days 2026 place la valorisation des compétences et des productions locales au centre de son rendez-vous.

Agriculteurs, commerçants, artisans, entrepreneurs, partenaires et grand public sont attendus à Bazou pour neuf jours d’expositions, de ventes, de conférences et d’animations.

BAZOU EXPO DAYS 2026

10 – 18 octobre 2026

Complexe Commercial de Bazou

Agriculture • Commerce • Artisanat • Entrepreneuriat

Bazou Expo Days 2026 : le rendez-vous du savoir-faire et des opportunités.

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