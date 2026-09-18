Cameroun - Yaoundé insolite au palais présidentiel : Un militaire du BIR venu "prendre le pouvoir" aux arrêts

Scène surréaliste au Palais de l'Unité le mercredi 16 septembre 2026.

Aux environs de 14h30, selon un message radio de la Brigade d'Etoudi, un militaire a été interpellé à l'intérieur même de l'enceinte présidentielle.

Il s'agit du nommé Ntsama Biting Benoit, 29 ans, militaire en service à la CAT BIR, matricule T17 32806.

Le militaire a été conduit à la brigade par le Maître Principal Ntye Samuel, en service à la Garde Présidentielle.

Au moment de son interpellation, il était en possession d'une petite quantité de cannabis et d'un briquet, précise la même source.

Interrogé sur les raisons de sa présence dans ce périmètre ultra-sécurisé, l'homme aurait déclaré être venu "prendre le pouvoir".

Il a immédiatement été mis à la disposition de l'antenne du SEMIL du Centre pour exploitation, conformément aux procédures en matière de sécurité présidentielle.

L'incident, s'il prête à sourire par son caractère ubuesque, pose à nouveau la question du suivi psychologique et disciplinaire des personnels en armes.

Aucune communication officielle n'a pour l'instant été faite par la Présidence ou le Ministère de la Défense.

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