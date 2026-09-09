Dive-LD : l'Iran s'empare du sous-marin US

L'Iran diffuse les images du sous-marin sans pilote américain Dive-LD capturé dans le détroit d'Ormuz. Washington évoque une panne. Décryptage.

Les Gardiens de la Révolution ont publié des vidéos du Dive-LD, un drone sous-marin de 5,8 mètres capable de plonger à 6 000 mètres, capturé lors d'une « opération complexe ». Le Pentagone assure qu'il s'agissait d'un appareil défectueux.

Dans les eaux stratégiques du détroit d'Ormuz, un engin gris métallique de 5,8 mètres de long flotte à la surface, tracté par des militaires iraniens. Les images, diffusées par les Gardiens de la Révolution, font le tour du monde. À l'intérieur, un sous-marin sans pilote, l'un des « plus modernes et intelligents » de l'armée américaine. L'Iran affirme l'avoir capturé lors d'une opération d'envergure. Washington rétorque : ce drone était en panne. Mais cette affaire, au-delà des mots, révèle une guerre silencieuse qui se joue sous la surface, là où les drones et les capteurs traquent les mouvements ennemis dans l'un des passages maritimes les plus sensibles du monde.

L'opération iranienne : une capture présentée comme un exploit

Le 8 septembre 2026, la marine du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC) annonce avoir capturé un véhicule sous-marin sans pilote (UUV) américain à l'entrée du détroit d'Ormuz. Dans un communiqué publié sur Sepah News, l'organe officiel de l'IRGC, l'opération est qualifiée de « complexe, alliant renseignement et action sur le terrain ».

Selon Téhéran, l'appareil a été intercepté aux premières heures du matin. L'Iran le présente comme « l'un des sous-marins sans équipage les plus intelligents et les plus avancés » de l'armée américaine. Les médias d'État iraniens, dont Fars et Mehr, ont rapidement diffusé des images et des vidéos montrant l'engin, décrit comme un cylindre gris métallique, récupéré quasiment intact.

Le Dive-LD : un bijou technologique de 2,5 millions de dollars

L'engin capturé a été identifié comme un Dive-LD, un sous-marin autonome de grande taille fabriqué par la société américaine Anduril Industries. Ce drone, livré à l'US Navy en avril 2025, mesure environ 5,8 mètres de long pour 1,2 mètre de diamètre et pèse près de trois tonnes. Il est capable de plonger jusqu'à 6 000 mètres de profondeur et de fonctionner en continu pendant dix jours. Sa coque, fabriquée à l'aide de la technologie d'impression 3D, et son système de propulsion électrique directe lui permettent d'atteindre des vitesses de 2 à 7 nœuds. Chaque unité coûterait environ 2,5 millions de dollars.

Conçu pour des missions variées renseignement, surveillance, cartographie des fonds marins, détection de mines et inspection d'infrastructures sous-marines le Dive-LD incarne la nouvelle génération de systèmes navals sans pilote sur lesquels Washington investit massivement.

La version américaine : une panne, pas une capture

Face aux images diffusées par Téhéran, le Pentagone a livré une tout autre version. Un porte-parole a déclaré que le drone sous-marin avait connu une « défaillance technique » plus de 24 heures avant sa récupération par les forces iraniennes. Il s'agissait, selon Washington, d'un « modèle ancien » qui n'avait collecté aucune donnée sensible et ne transportait aucun sonar ou radar classifié.

Le commandement central américain (CENTCOM) a précisé que l'appareil effectuait une mission de reconnaissance des eaux de la région en appui à des opérations en cours. Anduril, le fabricant, a confirmé la perte d'un Dive-LD dans la zone tout en relativisant l'événement : « Le Dive-LD est un système autonome tolérant la perte, ce qui signifie qu'il a été conçu dès le départ pour fonctionner dans des environnements dangereux où la perte du véhicule est une possibilité prévisible ».

Un incident qui s'inscrit dans une escalade régionale

Cette capture intervient dans un contexte de tensions extrêmes entre Téhéran et Washington. La guerre entre les deux pays, déclenchée en février 2026, a fait du détroit d'Ormuz un théâtre d'opérations majeur. Les États-Unis y ont intensifié l'utilisation de drones sous-marins et de véhicules sans pilote pour contrer les menaces iraniennes.

Le même jour, l'IRGC a également annoncé avoir abattu un drone MQ-9 Reaper au-dessus du détroit. Les Gardiens de la Révolution ont par ailleurs revendiqué des attaques contre deux navires américains et huit pétroliers, tandis que Washington a détruit cinq pétroliers iraniens en représailles à une attaque contre un navire de guerre américain.

Un coup médiatique pour Téhéran

Au-delà de l'aspect militaire, cette capture revêt une dimension hautement symbolique. En diffusant des images de l'engin, présenté comme un trophée, l'Iran cherche à démontrer sa capacité à déjouer la technologie américaine et à affirmer sa maîtrise du détroit d'Ormuz. Le porte-parole du Parlement iranien a d'ailleurs qualifié l'opération de « coup de KO ». Pour Téhéran, il s'agit de prouver que les milliards investis par Washington dans ses drones sous-marins ne suffisent pas à protéger ses équipements des forces iraniennes.

Une affaire qui soulève des questions

L'incident du Dive-LD pose plusieurs questions : dans quelles circonstances précises ce drone a-t-il été récupéré ? Les Iraniens pourront-ils exploiter sa technologie, malgré les affirmations américaines sur l'absence de données sensibles ? Et surtout, cet événement annonce-t-il une nouvelle phase dans la guerre des drones sous-marins que se livrent les deux puissances ? Si Washington minimise, l'Iran, lui, savoure une victoire médiatique qui renforce sa posture face à l'ennemi américain.

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