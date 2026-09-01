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ELECAM boucle la révision : la mobilisation commence maintenant
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Cameroun - ELECAM boucle la révision : la mobilisation commence maintenant

La révision annuelle des listes électorales s'est achevé ce 31 août 2026 à Ngoumou. Erik Essousse annonce plus de 107 000 nouveaux inscrits. Le vrai défi : transformer ces inscriptions en votes. 

La révision annuelle des listes électorales s'est officiellement achevée ce 31 août 2026. Plus de 100 000 Camerounais se sont inscrits. Mais Erik Essousse le rappelle : l'inscription n'est qu'une première étape. Le véritable test, ce sont les urnes.

107 412 nouveaux inscrits. Dont 71 941 jeunes. Des chiffres qui donnent le sourire aux responsables d'ELECAM. Mais une question demeure, plus sourde, plus insistante : ces électeurs potentiels deviendront-ils des votants ?

Huit mois d'opérations sur tout le territoire

Lancée le 12 janvier 2026 à Yaoundé, la révision annuelle des listes électorales a mobilisé les équipes d'Elections Cameroon sur l'ensemble du territoire national. Conformément à l'article 74 du Code électoral, qui prévoit que les listes sont permanentes et font l'objet d'une révision annuelle, l'opération s'est achevée ce 31 août.

À Ngoumou, dans la région du Centre, Erik Essousse a présidé la cérémonie de clôture. Le Directeur général des Élections a salué la dynamique enregistrée cette année, notamment le nombre important de nouveaux inscrits.

Une campagne placée sous le signe de la jeunesse et des femmes

"La vision d'ELECAM pour cette révision 2026 repose essentiellement sur l'inscription massive des femmes et des jeunes sur les listes électorales pour une participation accrue au processus électoral", avait déclaré Erik Essousse lors du lancement officiel.

Le slogan de la campagne "Jeunes et femmes, 2026 vous appartient" a rythmé les huit mois d'opérations. Un message martelé sur les réseaux sociaux, dans les médias et sur le terrain.

Les résultats sont là. Selon les chiffres communiqués par ELECAM, 107 412 nouveaux inscrits ont été enregistrés au 21 mai 2026. Parmi eux, 71 941 jeunes âgés de 20 à 35 ans. Une progression jugée "encourageante" par l'institution électorale.

Une mobilisation digitale inédite

Pour renforcer cette dynamique, ELECAM a déployé une campagne de communication digitale de dix jours, du 22 au 30 avril 2026. Objectif : informer, sensibiliser et éduquer les citoyens sur les fondamentaux de la révision annuelle.

"Cette mobilisation a été une opportunité renouvelée pour l'institution électorale d'accroître sa visibilité, booster sa e-réputation mais également de prévenir les effets de la désinformation électorale", souligne Erik Essousse.

Les résultats sont tangibles : 35 672 vues sur les vidéos postées sur les plateformes numériques d'ELECAM. Une progression du nombre d'abonnés sur Facebook et X, et un "niveau certain d'engagement".

Le défi de la participation effective

Mais derrière les chiffres et les équipements, une question demeure. Erik Essousse lui-même l'a posée : à quoi serviront ces nouvelles inscriptions si elles ne se transforment pas en participation citoyenne ?

"Nous restons conscients que le travail de sensibilisation est un processus continu", reconnaît le Directeur général.

Le véritable test, ce sont les urnes. Les prochaines élections législatives et municipales, dont le calendrier a été réaménagé après la présidentielle du 12 octobre 2025 et les régionales du 30 novembre 2025, seront le premier grand rendez-vous pour mesurer la portée de cette mobilisation.

Le contexte électoral : un calendrier en mouvement

Le contexte est particulier. Initialement prévues en février 2025, les élections législatives et municipales ont été reportées à plusieurs reprises. Le mandat des députés a été prorogé jusqu'au 20 décembre 2026, tandis que celui des conseillers municipaux a été prolongé jusqu'au 28 février 2027.

Un calendrier en recomposition qui donne à cette révision des listes une importance stratégique. Comme le souligne un observateur, "Elecam affirme avoir mobilisé son personnel depuis le 2 janvier dernier et se dit conscient de ces enjeux".

Le portail est fermé, la responsabilité s'ouvre

Le 31 août 2026 marque un tournant. La période d'inscription est close. Les équipes mobiles d'enrôlement rentrent au bercail. Les antennes communales d'ELECAM referment leurs registres.

Mais comme le rappelle Erik Essousse, le processus électoral ne s'arrête pas là. "La campagne a permis de renforcer l'éducation électorale des citoyens". Désormais, c'est aux électeurs anciens comme nouveaux de franchir le pas.

Le portail des inscriptions est fermé. Celui de la responsabilité citoyenne, lui, reste grand ouvert.

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