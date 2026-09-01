Cameroun - Mombo : deux cambrioleurs arrêtés, quatre en fuite

Deux présumés cambrioleurs arrêtés à Mombo par la gendarmerie de Nkongsamba. Quatre complices recherchés. Saisie d'argent, munitions et produits toxiques.

Dans la nuit du 31 août 2026, les éléments de la gendarmerie de Nkongsamba ont interpellé deux présumés cambrioleurs à Mombo. Mais le réseau n'est pas encore totalement neutralisé : quatre complices sont toujours en fuite.

Mais ce coup de filet nocturne n'est que le début d'une traque plus vaste. Quatre suspects sont encore dans la nature. Et les saisies effectuées argent, munitions, produits toxiques posent une question : ce réseau était-il prêt à passer à la vitesse supérieure ?

Une opération nocturne qui a fait mouche

Il est environ deux heures du matin, dans la nuit du 31 août 2026. Alors que Mombo dort, les éléments de la gendarmerie de Nkongsamba déclenchent une opération sous la conduite du lieutenant-colonel Ignatius Ngwainbi Akoni, commandant du groupement de gendarmerie territoriale. Objectif : mettre fin aux agissements d'un réseau de cambrioleurs qui terrorise la localité depuis plusieurs semaines.

L'opération fait suite au cambriolage d'une unité spécialisée dans la transformation du cacao et du café. Dans cette région du Moungo, bassin de production cacaoyer parmi les plus importants du Cameroun, ce type d'infrastructure est vital pour l'économie locale. La saison cacaoyère 2025-2026 bat son plein, avec des prix atteignant 1 805 FCFA/kg de quoi attirer les convoitises.

Deux arrestations, quatre suspects en cavale

L'opération a permis l'interpellation de deux présumés cambrioleurs. Ils ont été conduits à Nkongsamba, où ils devront répondre de leurs actes devant les autorités compétentes.

Mais le groupe n'est pas encore totalement neutralisé. Quatre autres suspects, qui feraient partie de la même équipe, sont toujours activement recherchés et demeurent en fuite. Les investigations se poursuivent pour déterminer leur éventuelle implication dans d'autres cambriolages enregistrés dans la zone.

Des saisies qui en disent long

Lors de l'opération, les forces de l'ordre ont effectué plusieurs saisies :

- De l'argent probablement le produit des cambriolages

- Une pince monseigneur outil typiquement utilisé pour forcer les portes

- Un produit présenté comme toxique dont la nature exacte devra être déterminée par les analyses

- Des munitions un élément qui alourdit considérablement les charges contre les suspects

La présence de munitions dans ce type d'affaire n'est pas anodine. Elle laisse présager que le réseau pourrait avoir un potentiel de nuisance bien supérieur à celui de simples cambrioleurs.

Le lieutenant-colonel Akoni : un officier rodé aux opérations délicates

Le commandant de l'opération, le lieutenant-colonel Ignatius Ngwainbi Akoni, n'en est pas à son premier coup d'éclat. En juin 2026, il avait déjà coordonné, avec le capitaine Nguimbous Njependa, une opération ayant permis l'arrestation des trois présumés assassins d'une femme à Nkongsamba.

Son appel à la population est sans équivoque : il encourage les habitants à signaler aux forces de l'ordre tout comportement ou mouvement jugé suspect. Une collaboration entre forces de sécurité et populations qui pourrait permettre de mettre définitivement hors d'état de nuire les autres membres de ce gang.

Mombo, une localité sous tension sécuritaire

Mombo n'est pas étrangère aux préoccupations sécuritaires. Cette commune du Moungo, située à 70 km au sud-ouest de Nkongsamba, est un important bassin de production de cacao. Mais la situation sécuritaire qui prévaut dans la zone a parfois freiné le développement de la filière.

Les habitants, qui vivent pour plus de 90 % de l'agropastoralisme, sont particulièrement vulnérables aux cambriolages qui visent leurs exploitations et les unités de transformation. Cette opération de la gendarmerie apporte un soulagement, mais la vigilance reste de mise.

La sécurité, l'affaire de tous

Le message des forces de sécurité est clair : Mombo n'est pas abandonné. Mais la sécurité est aussi l'affaire de tous. Le lieutenant-colonel Akoni lance un appel à la vigilance collective.

Un comportement suspect ? Un mouvement inhabituel ? On alerte. C'est à cette condition que les quatre suspects encore en fuite pourront être retrouvés et que le réseau pourra être définitivement démantelé.

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