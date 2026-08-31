Cameroun - Olive Ngobo Elok attaque Joseph Fouda en justice

Olive Ngobo Elok dépose une plainte pénale contre le Vice-Amiral Joseph Fouda pour tortures, corruption, haute trahison et blanchiment. Le tribunal militaire de Yaoundé est saisi.

Le Vice-Amiral Joseph Fouda, conseiller spécial du président Paul Biya, est visé par une plainte pénale déposée devant le Tribunal militaire de Yaoundé pour des faits de tortures, corruption, complicité d'enlèvement, atteinte à la Sûreté de l'État et haute trahison.

Une plainte pénale d'une gravité exceptionnelle a été déposée le 31 août 2024 devant le parquet militaire de Yaoundé. La plaignante, le Docteur Olive Ngobo Elok, experte en relations internationales et ancienne cadre au Ministère de la Défense et à la Présidence de la République, accuse le Vice-Amiral Joseph Fouda, conseiller spécial du président Paul Biya et officier supérieur de la Marine Nationale, de douze chefs d'accusation incluant tortures, corruption, complicité d'enlèvement et haute trahison.

Les faits dénoncés plongent au cœur des arcanes du pouvoir camerounais. La plaignante affirme avoir été victime de harcèlement sexuel dès 2017, puis d'une tentative de viol en janvier 2018, avant d'être instrumentalisée dans des procédures secondaires l'impliquant à tort dans des trafics d'armes au sein du ministère. La plainte s'inscrit dans le prolongement de l'affaire dite « Fouda / Mbapou et consorts », dont les ramifications touchent aux plus hautes sphères de l'État.

Le commissaire du gouvernement près le Tribunal militaire de Yaoundé doit désormais apprécier l'opportunité des poursuites. Une décision qui, compte tenu de la personnalité mise en cause, sera scrutée de près par l'opinion publique camerounaise et la communauté internationale.

Une plainte aux multiples ramifications

Le Tribunal militaire de Yaoundé, juridiction d'exception chargée des affaires impliquant des militaires et des atteintes à la sûreté de l'État, a été saisi d'une plainte qui pourrait faire date. Le Docteur Olive Ngobo Elok, experte en relations internationales, y dénonce un système d'abus et d'impunité qu'elle attribue au Vice-Amiral Joseph Fouda, l'un des officiers les plus influents du régime camerounais.

Les accusations sont d'une rare densité : escroquerie aggravée, manœuvres frauduleuses, corruption, complicité d'enlèvement, séquestration illégale, tortures ayant entraîné l'interruption involontaire de grossesse de la plaignante. S'y ajoutent des qualifications relevant du droit pénal spécial : atteinte à la Sûreté de l'État, atteinte au secret de la Défense Nationale, actes de haute trahison, terrorisme, blanchiment de capitaux, et instrumentalisation des institutions judiciaires et de l'autorité présidentielle.

L'affaire « Fouda / Mbapou et consorts »

La plainte du Dr Ngobo Elok s'inscrit dans le prolongement de la procédure dite « Fouda / Mbapou et consorts ». Cette affaire, déjà connue des observateurs de la vie judiciaire camerounaise, implique le Vice-Amiral Fouda dans un litige complexe dont les contours restent encore flous.

Ce qui est nouveau, c'est la dimension personnelle des accusations. La plaignante ne se contente plus de dénoncer des faits généraux de corruption ou d'abus de pouvoir. Elle articule sa plainte autour de son propre parcours de victime, apportant des éléments documentaires, des enregistrements et des dépositions de témoins à l'appui de ses allégations.

Un dossier sensible au cœur du pouvoir

Le Vice-Amiral Joseph Fouda n'est pas un militaire ordinaire. Conseiller spécial du président Paul Biya, il est l'un des officiers les plus proches du chef de l'État. Sa position lui donne accès aux plus hautes instances de décision et le place à l'intersection des sphères politique, militaire et sécuritaire.

Cette proximité avec le pouvoir rend l'affaire particulièrement sensible. La plainte met en cause non seulement un haut dignitaire militaire, mais aussi, indirectement, l'autorité présidentielle dont il est le conseiller. L'accusation d'« instrumentalisation des institutions judiciaires et de l'autorité présidentielle » ne manquera pas d'alimenter les interrogations sur l'indépendance de la justice camerounaise.

Que risque Joseph Fouda ?

Les chefs d'accusation retenus contre le Vice-Amiral Fouda sont parmi les plus graves du code pénal militaire camerounais. La haute trahison, le terrorisme et l'atteinte à la Sûreté de l'État sont passibles de peines pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité, voire la peine capitale dans certaines juridictions militaires d'Afrique centrale.

Toutefois, rien n'est moins sûr à ce stade. La plainte a été déposée, mais le commissaire du gouvernement près le Tribunal militaire de Yaoundé doit désormais apprécier l'opportunité des poursuites. Il peut décider d'engager des poursuites, de requérir un supplément d'information ou de classer la plainte sans suite.

Les enjeux pour la justice camerounaise

Cette affaire met la justice militaire camerounaise face à un test de crédibilité. Le Tribunal militaire de Yaoundé, souvent perçu comme une juridiction aux ordres de l'exécutif, devra démontrer son indépendance en instruisant cette plainte avec rigueur et impartialité.

La communauté internationale, et particulièrement les organisations de défense des droits de l'homme, seront attentives. Les accusations de tortures ayant entraîné une interruption involontaire de grossesse, de séquestration et de violences sexuelles si elles étaient confirmées constitueraient des violations graves des droits humains, engageant la responsabilité de l'État camerounais.

Pour le Dr Olive Ngobo Elok, l'enjeu est à la fois personnel et symbolique. En brisant le silence et en engageant une procédure judiciaire contre un haut dignitaire, elle prend un risque considérable. Mais elle ouvre aussi une brèche dans le système d'impunité qui, selon de nombreux observateurs, caractérise les affaires impliquant des proches du pouvoir au Cameroun.

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