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Le CFPA participe au tout premier marché bio de la ville de Bangangté
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Cameroun - Le CFPA participe au tout premier marché bio de la ville de Bangangté

Bangangté- Le Centre de Formation Professionnelle en Agroécologie participe au tout premier marché bio de la ville

L'esplanade de l'ancienne mairie de Bangangté a vibré au rythme de la terre nourricière et respectée ce 1er août 2026, de 10h à 18h. À l'appel du Collectif des producteurs bio du Ndé, ce marché biologique inédit a transformé le centre-ville en un carrefour incontournable de la consommation saine et responsable, marquant un tournant historique dans les habitudes alimentaires de la région.

La synergie des producteurs et de la formation

L'attrait principal de cette édition résidait dans la mobilisation des acteurs locaux de la chaîne verte. Les étals richement achalandés ont offert une vitrine de choix aux récoltes issues des champs du département : légumes feuilles sans pesticides, tubercules authentiques, fruits de saison gorgés de soleil, ainsi que des produits transformés de qualité artisanale (huiles, épices et miels locaux).

Un moment fort de cette journée a été la participation remarquée du Centre de Formation Professionnelle en Agroécologie de Bangangté. En venant présenter le fruit de ses travaux et le savoir-faire de ses apprenants, l'établissement a fait le pont entre la théorie et la pratique. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir comment la relève agricole est formée aux techniques durables, conjuguant rendement et régénération des sols.

Une organisation collégiale et engagée

Derrière le succès de ce premier rendez-vous se cache la synergie forte d'un comité d'organisation impliqué, réunissant des structures de référence telles que Keur Kamer, le Centre de Formation Professionnelle en Agroécologie de Bangangté, Carrebio, l'ONG Gacha et TTA Agro. Cette alliance d'expertises diverses témoigne de la volonté commune de structurer durablement la filière agroécologique dans le département du Ndé.

Santé et bien-être au cœur de l'événement

Joignant l'utile à l'agréable, des stands spéciaux avaient également été aménagés pour permettre aux visiteurs de procéder à la prise de leurs paramètres de santé. Une initiative particulièrement appréciée qui a rappelé que l'alimentation saine et le suivi médical préventif vont de pair pour un bien-être global.

Un rendez-vous plébiscité par les ménages

Tout au long de cette journée rythmée, l'esplanade n'a pas désempli. Ménagères, restaurateurs et curieux ont arpenté les rangs à la recherche de produits à la traçabilité irréprochable. Plus qu'une simple foire commerciale, l'événement a fonctionné comme un espace d'échange privilégié.

Les consommateurs ont pu dialoguer directement avec ceux qui cultivent leur nourriture, mesurant les efforts requis par l'agroécologie. Ce contact direct a permis de tordre le cou aux idées reçues sur la rareté ou l'inaccessibilité du bio local, confirmant l'envie croissante des populations de Bangangté de reprendre le contrôle de leur assiette.

Ancrer l'agroécologie dans les mœurs du Ndé

Véritable coup d'essai et coup de maître pour cette première, le succès de cette journée laisse présager une pérennisation de l'initiative. En unissant leurs forces à travers le Collectif des producteurs bio du Ndé, les structures de formation et les professionnels de la santé, les acteurs locaux démontrent une vision résolument tournée vers l'avenir. Vivement que la prochaine édition soit organisée pour continuer à ancrer l'agroécologie dans les mœurs de l'Ouest Cameroun.

 

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