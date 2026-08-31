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A la veille de la rentrée scolaire: La réhabilitation de l’école catholique Nkouo à Bafoussam en vue
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Cameroun - A la veille de la rentrée scolaire: La réhabilitation de l’école catholique Nkouo à Bafoussam en vue

Le délabrement de cet établissement scolaire est avancé. Les filles et les fils de la localité ont décidé de contribuer à la réfection de ces salles de classe…

Désigné président du comité de développement de Nkouo à Bandjoun, Theodore Sassun entend intensifier le développement de ce quartier. La densification de l’électrification, de l’éducation et l’aménagement du réseau routier font partie de ses priorités. C’est que lors du congrès communautaire de Nkouo, particulièrement lors de l’assemblée générale tenue le samedi 15 août 2026 dans l’enceinte du foyer communautaire de cette localité du groupement Bandjoun dans le département du Koung-Khi, les originaires et les populations du coin ont décidé de contribuer financièrement à la réhabilitation de cet établissement scolaire qui dépend du secrétariat à l’éducation de l’enseignement catholique (Seca) du diocèse de Bafoussam.

Ce chantier tient à cœur Théodore Sassun désigné président exécutif du bureau du comité de développement du quartier Nkouo. Il est aussi engagé à renforcer l’électrification de ce coin en sollicitant des entités compétentes des actions en vue du renforcement de l’intensité des câbles électriques qui desservent cette zone située juste derrière le campus de l’institut universitaire des technologies Fotso Victor de Bandjoun.

L’aménagement du réseau routier pour permettre aux cultivateurs et cultivatrices d’évacuer les produits des champs vers les marchés locaux ou les centres urbains du pays font partie des projets du nouveau bureau exécutif. « Nous allons travailler ensemble. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour notre développement. Il s’agit d’une action collective. J’ai été désigné par le comité des sages de Nkouo. Mon bureau est soutenu par tout le quartier. Nous allons engager notre mandat dans un esprit de communion et de détermination », soutient Theodore Sassun.

Quelques minutes avant l’élection du bureau exécutif conduit par Théodore Sassun, les jeunes garçons et jeunes filles de ce village de Bandjoun ont eu droit à des exposés en vue de leur bonne orientation et insertion socio-professionnelle. Dr Phd, ingénieur polytechnicien et enseignant à l’université de Bamenda, Gaétan Fotso, a exploré des opportunités favorables pour un développement endogène de Nkouo. Il a démontré comment les jeunes peuvent s’inscrire dans une logique d’auto-emploi suivant des cycles de formation professionnelle qui débouchent facilement sur l’employabilité.

Il aussi insisté sur le renforcement de la dynamique de développement participatif à travers l’exploitation des mécanismes liées à la décentralisation de l’Etat camerounais. Pour lui, il est clair que des actions posées via la commune de Pete-Bandjoun peuvent contribuer à changer positivement la physionomie de Nkouo.

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