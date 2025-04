CAMEROUN :: Paul Biya 2025, l’UDC dénonce un régime en crise – Analyse politique :: CAMEROON

La célébration des 34 ans de l’Union Démocratique du Cameroun (UDC) a marqué un tournant critique dans le paysage politique camerounais. Lors de cet événement, la Présidente Hon. Tomaïno Ndam Njoya, candidat à la magistrature suprême pour 2025, a lancé un avertissement sans équivoque : « La réélection de Paul Biya en 2025 serait une catastrophe pour le Cameroun ». Un discours direct, amplifié par des milliers de militants et des leaders politiques réunis pour fustiger un régime accusé de corruption, tribalisme, et nepotisme.

Un régime sous le feu des critiques

Madame le Président de l’UDC a décrit un Cameroun étouffé par des pratiques de gouvernance destructrices. Selon elle, le régime de Yaoundé aurait institutionnalisé le vol des ressources publiques, la corruption systémique, et l’exclusion ethnique. « Le tribalisme et le népotisme sont devenus des outils de pouvoir », a-t-elle dénoncé, appelant les citoyens à refuser un « retour à la jungle politique » en 2025.

Les invités de marque, dont Prince Ekosso, Célestin Bedzigui, et Akere Muna, ont unanimement soutenu le mot d’ordre « Paul Biya MUST GO ». Bedzigui, président du Parti de l’Alliance Libérale, a rappelé le rôle historique de l’UDC dans le retour au multipartisme et salué la vision progressiste du fondateur, Dr Adamou Ndam Njoya.

2025 : Une élection cruciale

L’événement a servi de tribune pour mobiliser contre la candidature de Paul Biya, au pouvoir depuis 1982. Les intervenants ont souligné l’urgence d’une alternance face à un régime comparé au « Titanic en train de sombrer ». Benjamin Tandjie a résumé l’état d’esprit : « Le Cameroun mérite mieux qu’un leadership sclérosé ».

Les animations culturelles et artistiques ont contrasté avec la gravité des débats, symbolisant l’espoir d’un renouveau. La cérémonie s’est close sous une pluie fine, interprétée comme une bénédiction pour le « nouveau départ » de l’UDC après 34 ans de combat.

L’appel au sursaut

Alors que le Cameroun s’approche d’un scrutin décisif, l’UDC et ses alliés entendent capitaliser sur cette dynamique. La question reste : les citoyens suivront-ils ce mouvement pour éviter le naufrage annoncé ?