Interdiction des « gros bras » dans les procédures de recouvrement au Cameroun : directive ferme

Le ministre de l’Administration territoriale du Cameroun a récemment émis une circulaire urgente concernant l'utilisation de groupes qualifiés de « gros bras » dans les procédures de recouvrement forcé, d'expulsions et de déguerpissements.

Dans sa note datée du 21 avril 2025, il est rappelé aux gouverneurs de région que le recours à ces individus, souvent engagés par des particuliers ou des sociétés privées, est formellement interdit. Cette pratique illégale, qui se traduit par des actes d’intimidation et de violence, est désormais passible de sanctions sévères.

Le ministre s'appuie notamment sur l'article 19 de la loi n°97/021 du 10 septembre 1997 relative aux activités privées de gardiennage, ainsi que sur les textes réglementaires ultérieurs, pour rappeler que seules les forces de maintien de l’ordre habilitées peuvent exécuter ce type d’interventions.

Il est donc interdit d'utiliser des « gros bras » pour récupérer des dettes, expulser des occupants ou déguerpir des personnes. Toutes les opérations doivent impérativement être conduites dans le respect de la légalité, sous la supervision des autorités administratives et des forces publiques.

Cette décision vise à protéger les droits humains, à prévenir les abus et les dérives sécuritaires, et à renforcer la confiance des citoyens envers l'État de droit. Elle marque un tournant décisif dans la volonté du gouvernement camerounais d’assainir les pratiques dans le secteur du recouvrement et de l’expulsion.