Pour lee Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), il est important voire crucial, de soutenir fermement notre armée, de lui donner les moyens, tous les moyens, les meilleurs moyens possibles, pour défendre l’Etat et la République, pour assurer l’intégrité de nos frontières, la tranquillité et la sécurité des institutions



Lire en dessous sa sortie.

Yaoundé, le 26 mars 2025

Monsieur le Ministre délégué à la présidence de la république Chargé de la défense

ATTAQUE TERRORISTE DE WOULGU________________________________________

Condoléances,

Soutien patriotique

Encouragements à nos soldats

Monsieur le Ministre et cher compatriote,

Face au choc que constitue pour la nation toute entière, la dernière attaque terroriste au lieudit Woulgu, laquelle a coûté la vie à nombre de nos braves soldats ainsi que des pertes matérielles substantielles, le sentiment qui prédomine, est manifestement celui du devoir de nationalisme, de cohésion, de rassemblement et de convergences dans l’expression de notre destin collectif.

Comment ne pas se sentir interpellé, et comment ne pas avoir de la peine, de la pitié, mais également de la rage devant tant de sacrifices de nos gardes, de nos protecteurs, de nos guerriers avant-gardistes !

Aussi, je reviens encore et encore, l’ayant toujours fait par le passé à d’autres occasions, rappeler combien il est important voire crucial, de soutenir fermement notre armée, de lui donner les moyens, tous les moyens, les meilleurs moyens possibles, pour défendre l’Etat et la République, pour assurer l’intégrité de nos frontières, la tranquillité et la sécurité des institutions.

Des condoléances, c’est la règle, la routine même, l’évidence. Mais la question demeure lancinante et brûlante : que faire ? comment éradiquer ces terroristes ? comment mobiliser au plus large la logistique et les intelligences nécessaires ?

En cette circonstance, certes des questions et des questions, pour nous, pour nos amis et nos partenaires, pour tous, sans oublier une réflexion opportune sur nos stratégies ainsi que nos responsabilités. Je vois les familles, je vois les veuves et les orphelins, je vois les camarades de classe de formation militaire, je vois l’armée et l’ensemble de l’institution militaire de notre pays. Cette attaque est grave, trop grave et ne devrait pas rester sans conséquences sur la chaîne de commandement. Qu’est ce qui n’a pas marché ? Qui n’a pas fait quoi ? Qu’est ce qui a manqué à nos soldats ? Il faut mettre fin à l’humiliation de notre armée et nous devons le faire, absolument, car c’est bien d’une humiliation, une terrible, inacceptable et insoutenable humiliation qu’il s’agit. On ne peut quand même pas surprendre des soldats professionnels bien formés et aguerris comme des rats handicapés dans un trou. Sans armée forte, puissante et organisée, point de République.

Cela étant, nous portons ensemble le deuil, c’est vrai, mais au plus profond de mes entrailles, pensées, sensations et émotions, je veux vous remercier d’avance, de transmettre aux veuves, aux orphelins de même qu’aux compagnons d’armes, les condoléances du citoyen et du patriote.

Vive l’armée camerounaise et vive la République debout.

Avec ma très haute et fraternelle considération./.