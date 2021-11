CAMEROUN :: Le tribunal militaire acquitte 20 militants du MRC à Bafoussam :: CAMEROON

C’est une décision qui prend l’opinion Publique de cours au Cameroun. Sur les 33 militants du Mouvement Pour la Renaissance du Cameroun poursuivis par le tribunal militaire de Bafoussam à l’ouest, 27 ont été acquittés lundi.

Une suite logique de l’audience du 1er novembre 2021. Lors de celle-ci, le Commissaire du Gouvernement avait requis l’acquittement des personnes ainsi arrêtées dans le cadre des marches du MRC du 22 septembre 2020.

A l’occasion de cette audience, l’avocate commise d’office par le tribunal à la suite du désistement du collectif des avocats de la défense avait, elle, plaidé en l’absence des clients. Sur les 33 militants poursuivis, 20 sont donc acquittés, une dizaine sont condamnés à une peine d’un an avec sursis.

Sur les 33, 06 étaient en prison et les 27 autres comparaissaient libres. Sur les 6 en prison, 2 vont sortir après paiement d’une amende de 300 mille Francs CFA. Reste 4 Personnes arrêtées à Baham et Bafang dont la situation sera examinée le 09 décembre prochain lors d’une prochaine audience.

Au MRC, on estime que c’est une justice injuste. D’une part parce que le tribunal militaire n’est pas compétent mais aussi d’autre part parce que ces acquittements n’obéissent à aucune logique. Vu que 123 militants du MRC arrêtés dans les mêmes conditions et avec les mêmes chefs d’accusation sont encore en prison. C’est la position de Me Hyppolite MELI, le Porte-parole du collectif des avocats du MRC.