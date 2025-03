Affaire du Fundraising de Maurice Kamto : Orange Cameroun Sort de Son Silence :: CAMEROON

L’affaire du fundraising de Maurice Kamto continue de susciter des débats, et cette fois, c’est Orange Cameroun qui prend la parole. Face aux interrogations et aux nombreuses réactions des internautes, l’opérateur mobile a jugé nécessaire de clarifier sa position concernant la gestion des comptes marchands et la sécurisation des transactions financières.

Dans un communiqué officiel, Orange Cameroun rappelle que l’ouverture d’un compte marchand est soumise à des procédures strictes de vérification. Ces vérifications concernent la conformité des documents fournis ainsi que l’identification des acteurs impliqués dans les transactions. Cette réglementation vise à garantir la sécurité des échanges et à prévenir tout usage frauduleux des services financiers mobiles.

Le communiqué souligne également que les comptes appartenant à des associations, des collectifs ou des groupes organisés font l’objet d’un contrôle renforcé, notamment en raison du volume élevé des transactions qu’ils peuvent générer. Cette exigence s’inscrit dans une démarche de transparence et de conformité avec les normes en vigueur.

Bien que le document ne mentionne pas explicitement l’affaire du fundraising de Maurice Kamto, la sortie d’Orange Cameroun intervient dans un contexte où les restrictions sur certaines transactions ont été largement commentées sur les réseaux sociaux. Ce silence rompu vise à réaffirmer la politique de l’entreprise en matière de gestion des comptes marchands et à rassurer sa clientèle sur la fiabilité de ses services.

Le débat autour de cette affaire demeure vif, et de nombreux internautes attendent encore plus de précisions. Dans l’attente d’éventuelles nouvelles déclarations, le sujet continue d’alimenter les discussions en ligne.