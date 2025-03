JIF: Françoise Etoa au firmament des promoteurs de la langue française en Afrique :: AFRICA

Françoise ETOA est l'Ambassadeur Afrique des jeux éducatifs Vocabulon de la maison Megableu ( France). C'est aussi la fondatrice de la Maison de la Francophonie de Bata en Guinée équatoriale, et entre autres, présidente de l'ONG Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue Française.

Comme il est de coutume, la Journée Internationale de la Francophonie (JIF)a été célébrée ce 20 mars . Si l'évènement est normal dans des pays francophones, il est encore plus important dans des pays où le français est une langue marginale. En tout état de cause, les nombreuses manifestations organisées ça et là à cet effet, mettent en exergue la diversité et vitalité de la Francophonie. Un patrimoine culturel commun.

Pour ce qui est de l'édition de ce 20 Mars 2025, le thème retenu est :

« Je m'éduque, donc j'agis ». Il met l'accent sur le rôle central de l’éducation dans le développement durable. Dans un monde où les avancées technologiques redéfinissent les repères, garantir un accès équitable à une éducation de qualité permet de former des générations engagées et responsables, tel que cela peut se lire sur le site de l'OIF.

Pourquoi Françoise ETOA ?

Ses œuvres et ses actions en faveur de la promotion de la langue française parlent pour elle. Prétendre à une exhaustivité de ses œuvres, serait périlleux. Mais, citons par exemple la remise des centaines de consoles de jeux éducatifs Vocabulon aux enfants de plusieurs écoles primaires du Cameroun, notamment des zones rurales ; la création de plusieurs bibliothèques en Afrique de l'Ouest.

Plus exactement , dans le cadre de la promotion de la langue française et l’amélioration de la connaissance du français au Cameroun, l'Ambassadeur Afrique des jeux éducatifs Vocabulon a fait un don de 5 000 consoles de jeux Vocabulon aux élèves de l'école primaire, entre 2023 et 2024. Vocabulon est un jeu ludique et évolutif pour apprendre l'orthographe et le sens de 1500 mots pour les élèves dont l'âge varie de 6 à 12 ans.

Femme d'affaires, chevalière l'humanitaire, lobbyiste de grand calibre, le soulèvement des souffrances des déshérités du sort est dans l'ADN de Françoise ETOA. Des experts pensent que l'Ambassadeur Afrique des jeux éducatifs Vocabulon peut faire plus si la Francophonie, la France et l'OIF l'accompagnaient avec des moyens financiers, didactiques et matériels conséquents.

Françoise Etoa, dans son œuvre exaltante pour la vulgarisation de la langue de Molière en Guinée Équatoriale, avait rencontré le président de la République, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Aux suggestions accrocheuses, l'homme d'État avait donné son aval pour laisser competir les élèves du primaire au concours Philippe-Senghor-

Concours de français. Puis est venu le projet de la construction de la Maison de la Francophonie de Bata en 2013 pour permettre aux jeunes Equato-guinéens d’accéder à la langue française. Et les fruits ont tenu la promesse des fleurs : tout le gouvernement équato-guinéen parle français après l'espagnol, et la langue française continue à gagner du terrain dans ce pays qui ne parlait que la langue ibérique.

C'est tout cela qui entre autres, vaut à Françoise ETOA d'être reconnue comme acteur majeur de l'essaimage de la langue française en Afrique.