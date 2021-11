CAMEROUN :: Marche pacifique du 22 septembre : Les détenus du MRC exigent leur libération :: CAMEROON

50 prisonniers incarcérés à Yaoundé ont adressé une correspondance à la présidente du tribunal militaire pour rappeler que leur détention provisoire a expiré.

Une correspondance signée par 50 manifestants du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), en détention à la prison centrale de Kondengui dans le cadre des manifestations pacifiques du 22 septembre 2020 exigent leur libération. Ils ont saisi la présidente du tribunal militaire de Yaoundé dans ce sens. Ces « prisonniers politiques », se basent sur l’expiration du délai de la détention provisoire.

En effet, selon la loi, le mandat de détention provisoire est de six mois et ce mandat ne peut être renouvelé qu’une seule fois. Plus de 13 mois après l’interpellation, les militants du MRC sont actuellement en détenus en prison sans aucun document légal. Depuis les dernières manifestations pacifiques organisées par le MRC, 124 militants de ce parti politique sont toujours en détention dans les prisons de Douala, Yaoundé, Dschang et Bafoussam.

Ces personnes voulaient manifester pour exiger la fin de la « guerre civile » dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest et exiger un code électoral consensuel permettant d’organiser une élection crédible et transparente. Dans la lettre adressée à la présidente du tribunal militaire de Yaoundé, les prisonniers du MRC relèvent que les procédures de libération immédiate justifiées par les irrégularités pendant leur arrestation initiée devant le tribunal de grande instance du Mfoundi et devant la Cour d’appel sont restées lettre morte. Après la marche du 22 septembre 2020, ces militants du MRC ont été inculpés par le tribunal militaire pour tentative de rébellion, révolution, attroupement aggravé et défaut de carte nationale d´identité.