Le 5 mars 2025, à Yaoundé, M. Atanga Nji, ministre de l’Administration territoriale, a tenu une conférence de presse marquée par des déclarations d’une extrême gravité. Dans un langage menaçant et belliqueux, il a promis le pire à tous ceux qui oseraient contester le régime illégitime et répressif de M. Paul Biya au cours de cette année électorale.

Le CODE dénonce une menace contre la nation tout entière

Le Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques de la Diaspora (CODE) considère ces propos comme une véritable déclaration de guerre contre le peuple camerounais et l’ensemble des forces démocratiques. Ces menaces ne sont ni un simple excès de langage, ni de simples intimidations : elles s’inscrivent dans la logique répressive d’un régime qui, depuis des décennies, fait usage de la violence et de la terreur pour se maintenir au pouvoir.

Une mobilisation générale face à la menace

Face à cette escalade dans la répression, le CODE annonce la réactivation immédiate de toutes ses cellules dormantes au Cameroun, en Afrique et dans la diaspora dans l’ensemble. Confrontés à un régime qui ne recule devant aucune brutalité pour se maintenir, le temps est venu de resserrer les rangs et d’intensifier la résistance. Par conséquent, le CODE lance un vibrant appel à toutes les forces patriotiques de la Diaspora à surpasser les conflits internes et à se préparer pour une riposte patriotique et déterminée face aux dérives autoritaires du régime antidémocratique et néocolonial de Yaoundé.

Une assemblée générale extraordinaire du CODE

Dans cette perspective, une Assemblée Générale Extraordinaire du CODE se tiendra à Londres le samedi 26 avril 2025. Cette rencontre réunira toutes les forces vives engagées dans la résistance afin de définir les stratégies et actions à entreprendre pour contrer ces menaces et défendre les droits fondamentaux du peuple camerounais.

Le peuple doit résister !

Le CODE rappelle que rien ne peut justifier la soumission à la tyrannie. Nous appelons le peuple camerounais, les organisations de la société civile et l’ensemble des forces démocratiques à rejeter la peur et à s’organiser pour défendre leurs droits légitimes.

L’histoire nous enseigne que les dictatures ne tombent pas d’elles-mêmes : seule une résistance forte, structurée et déterminée peut mettre fin à des décennies d’oppression et ouvrir la voie à un Cameroun libre, démocratique et souverain.

Le CODE demeure mobilisé et résolu :

• Aux intimidations du régime, nous opposerons une organisation rigoureuse et des actions concrètes par tous les moyens légitimes.

• Aux menaces, nous répondrons par une détermination inébranlable.

• À la tyrannie, nous opposerons une résistance sans relâche jusqu’à l’effondrement totale du régime de Paul Biya.

Ensemble, résistons et libérons le Cameroun !

Fait à Bruxelles, le 06 mars 2025

Pour le CODE

Brice Nitcheu, Londres

Secrétaire Exécutif

Marcel Tchangue, Bruxelles

Chargé de la formation idéologique et de la planification

Emmanuel Kemta, Birmingham

Chef des Operations Stratégiques

Dr Janvier Kingue, Paris

Chargé de la Communication