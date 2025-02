Selon l’homme politique camerounais, les victimes seraient des « personnes compatriotes prises à Yaoundé, Mfou et autres localités autour de Yaoundé et de Douala »

Informations supplémentaires sur les 11 squelettes et 4 corps retrouvés

L’hypothèse d’un cimetière endommagé écartée. Il s’agirait bel et bien des morts récents ,étant donné qu’on y a retrouvé un survivant, que les auteurs croyaient mortIl est à l’hôpital en ce moment.On y a retrouvé aussi des des motos,des objets etc.

Le lieu est aussi connu: péage d’Edea dans une palmeraie

Profession des victimes connue: elles seraient des Mototaxi men et des taxi mens mais l’hypothèse des assassinats ciblée n’est pas exclus

Origine des victimes : il s’agirait des personnes compatriotes prises à Yaoundé,Mfou et autres localités autour de Yaoundé et de Douala. Où sont passés les contrôles de police et de gendarmerie sur l’axe Yaoundé – Douala ?

La gendarmerie a ouvert une enquête.

Nous descendrons probablement à Edea ce matin,pour comprendre ce qui s’est passé