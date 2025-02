FRANCE :: À la Croisée des Idées : ce qui manque à la création des valeurs

Cet article se présente comme une réplique à la chronique publiée sur notre site sous le titre évocateur « Créer de la valeur : Ce qu’il faut pour devenir milliardaire », une réflexion signée par le PDG de Yunus SA, Monsieur Jéhu Ndoumi.

On ne créé pas facilement de la valeur dans un monde injuste, nous sommes tous audacieux pour entreprendre. Dans un monde où les règles du jeu sont faussées et où l’injustice semble omniprésente, beaucoup se demandent : qu’est-ce qu’il faut réellement pour réussir ? Ce n’est pas une question de volonté uniquement, mais de circonstances, je suis d’accord pour la créativité et, surtout, le courage. Mais nous sommes dans un terrain souvent infertile : partir de rien pour atteindre le sommet en occident ce n’est pas facile. Mais nous résistons. Nous évoluons dans des environnements où tout semble être fait pour décourager ceux qui commencent avec peu. Les ressources sont rares, les opportunités inégalement réparties, et, parfois, il n’y a même pas de solidarité pour adoucir les conditions. « on ne demande pas la charité ».

L’idée n’est pas de quémander de façon perpétuelle, mais de s’imposer dans un système qui ne nous facilite pas la tâche. L’Occident, souvent idéalisé, n’est pas synonyme de succès assuré. Même là, les écarts sont criants : les pauvres travaillent pour enrichir les riches, perpétuant un cycle d’inégalités. Créer de la valeur dans un monde où tout semble jouer contre vous nécessite un effort surhumain. Le matin, je dois braver le froid du matin, et de persister malgré les obstacles. Ce courage est la première pierre de la création de valeur. Mais ce n’est pas suffisant. L’essence de la réussite économique réside dans la capacité à transformer ces efforts, je suis d’accord. Il s’agit donc de comprendre les besoins des pauvres. Et c’est une société déclarée, qui paie les impôts, qui a des sociétés partenaires.

C’est te dire qu’on ne mesure pas trop la force de travail de l’autre qui participe à la perfection. Pour te dire vrai, nous vivons l’injustice du système : une réalité incontournable. On admire Donald Trump, symbole du capitalisme triomphant, tu le cites souvent comme un exemple de réussite. Pourtant, il oublie que les bases mêmes de l’Amérique moderne ont été construites par des Noirs, par des générations de travail forcé et d’exploitation. C’est une vérité qui illustre l’injustice systémique et rappelle que le succès n’est pas distribué équitablement. Le chemin vers le succès est souvent décrit comme rude et semé d’embûches insurmontables. Cependant, il serait injuste de réduire la réussite à une simple lutte désespérée contre des forces incontrôlables.

La détermination, bien qu’insuffisante à elle seule, reste un moteur essentiel qui mérite plus d’éloge que de scepticisme à l’égard de certains. L’affirmation selon laquelle « la détermination ne suffit pas » semble ignorer la puissance transformatrice de l’effort humain. Certes, nous n’avons pas tous à nager nus dans des eaux infestées de requins pour prouver notre valeur. Les véritables avancées naissent souvent d’une résilience discrète mais constante, non d’un drame grandiloquent. Lorsque l’on croit profondément en une idée et qu’on est déterminé à la porter, cette foi inébranlable devient une force créatrice en soi.

Ce n’est pas tant la difficulté du chemin qui compte, mais la constance avec laquelle on l’arpente, qu’il soit semé d’embûches ou non. Le rêve doit continuer dans la patience. Nous tous on a besoin d’un coup de pouce dans un monde fermé. Il ne faut pas voir les ambitions des autres comme irréalistes. C’est au contraire cette ambition, parfois qualifiée d’irréaliste, qui alimente l’innovation et pousse les frontières de ce qui est possible. Plutôt que de nous détourner de nos aspirations, pourquoi ne pas nous aider pleinement ? Le véritable défi n’est pas de promettre, mais de traduire ce désir en actions concrètes.

La passion pour un objectif personnel n’est pas un défaut ; elle est souvent le point de départ de solutions qui répondent, à nos ambitions latentes. On ne peut pas changer de paradigme pour le plaisir de changer. Plutôt que de chercher à maîtriser plusieurs domaines ou à fusionner des univers, peut-être devrions-nous revenir à l’essentiel : identifier un besoin clair, y répondre avec passion du travail, et laisser la force de notre détermination compléter le reste. Dire que « le monde ne se soucie pas de ce que vous voulez » est peut-être vrai, mais ce n’est pas une fatalité.

À force de croire en vos aspirations, de travailler pour les concrétiser et de les aligner sur ce qui compte pour les autres, vous pouvez changer les perceptions. Après tout, les avancées les plus marquantes de l’histoire ont été réalisées par des individus qui refusaient de se conformer à l’idée que leurs efforts étaient insignifiants. Chaque talent mérite d’être exploré, même si le courage de le suivre n’a rien de spectaculaire. Créer de la valeur n’est pas uniquement une affaire de souffrance ou de modèle structuré. C’est aussi l’art de croire en ce que l’on fait et d’avoir la patience de le voir grandir. Cela ne nécessite pas toujours une expertise rare ou une fusion d’idées complexes, mais plutôt une attention sincère à ce que l’on peut offrir ici et maintenant. Le courage, dans ce contexte, n’est pas une lutte héroïque, mais une persévérance quotidienne. Chaque petit pas compte. Chaque rêve mérite d’être poursuivi. En définitive, la réussite peut aussi être simple : vouloir, croire, agir et persister. La détermination, loin d’être négligeable, en est le cœur battant.