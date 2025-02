CAMEROUN :: AIVARA : Promouvoir l’artisanat africain et booster sa visibilité internationale :: CAMEROON

C’est le constat qui ressort de l’assemblée générale tenue récemment par l’Association Internationale de Valorisation de l’Artisanat Africain (AIVARA) à son siège, situé dans le quartier Ndogsimbi, dans la capitale économique du Cameroun.

Il est précisé qu’il s’agit de la troisième assemblée générale, dont le thème principal était axé sur « Construisons ensemble l’avenir de l’artisanat africain ». Ce secteur, pourvoyeur d’emplois et pilier économique, peine encore à se développer en raison de sa non-professionnalisation (archaïque), ce qui limite l’intérêt des potentiels bailleurs de fonds et partenaires financiers internationaux à soutenir ce secteur encore embryonnaire.

C’est pourtant le combat que mène depuis deux ans M. Alfred Kamokwe, président fondateur de l’association AIVARA, ainsi que son conseil d’administration, dans le cadre de leurs missions, afin de donner aux artisans africains l’opportunité de rendre leurs produits plus visibles et reconnus à l’échelle nationale et internationale de manière professionnelle.

En effet, selon M. Alfred Kamokwe, président de l’Association Internationale de Valorisation de l’Artisanat Africain (AIVARA), lors de l’assemblée générale tenue ce 1er février, il a souligné de manière concrète : « Il était question de faire le bilan de l’année 2024. Cela fait deux ans que notre association existe, et nous avons accompli beaucoup de choses. Il s’agissait de faire un résumé pour déterminer la direction que notre association doit prendre. Comme notre association a pour vocation de promouvoir l’artisanat africain, il était essentiel de définir les priorités de ces artisans. Parmi les projets imminents figure la construction d’un espace dédié à l’artisanat, c’est-à-dire la construction de maisons artisanales en Afrique, afin de vulgariser les produits artisanaux et de professionnaliser le secteur, dans le but de le rendre compétitif et visible à l’international. » Car, selon le président fondateur de l’association AIVARA, ses partenaires internationaux sont prêts à collaborer avec les artisans locaux et à les soutenir, mais ils se heurtent à la faible visibilité et disponibilité de ces artisans et de leurs produits.

Cette assemblée générale, la troisième du genre, a réuni les membres du conseil d’administration, ainsi que des partenaires tels que le Gecam, Ecobank, la Chambre de Commerce, le Mimmessa du Wouri, et bien d’autres partenaires de premier plan.

Tous ont salué à l’unanimité cette initiative louable et encourageante, qui promeut et valorise l’artisanat africain et ses produits.

Pour le Mimmessa, cette association s’inscrit en droite ligne avec les missions régaliennes qui lui sont assignées dans son cahier des charges étatique, notamment en accompagnant la décentralisation via les mairies et en apportant un appui institutionnel. Depuis deux ans, le Mimmessa du département du Wouri accompagne les artisans à travers des foires municipales, départementales et nationales, comme le SIAC.

Après près de cinq heures de concertation et de discussions, c’est à 16 heures que le président fondateur de l’association AIVARA, Alfred Kamokwe, a clôturé la rencontre en ces termes : « Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour atteindre nos objectifs, mais je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses et promouvoir ainsi l’artisanat africain de manière durable et équitable. » La signature d’un partenariat entre AIVARA et Favoti a marqué la fin de cette assemblée générale, dont les conclusions se sont avérées enrichissantes pour l’avenir de l’artisanat africain.