Élections 2025 au Cameroun : Vers une répétition du scénario de 2018 ? :: CAMEROON

Le Cameroun face à une nouvelle échéance électorale

Alors que les élections présidentielles de 2025 se profilent à l’horizon, le climat politique au Cameroun semble replonger dans les mêmes dynamiques que celles observées en 2018. Les débats tribalosectaires, déjà omniprésents lors des précédentes élections, refont surface, alimentant des tensions qui divisent la scène politique et la société civile.

Un code électoral contesté

L'un des principaux points de discorde demeure le code électoral actuel, critiqué pour ses limites en matière de transparence et d’équité. Malgré les nombreuses réclamations des opposants et de la société civile, aucune réforme significative n'a été entreprise pour garantir un processus électoral juste et crédible. Cette absence de changement renforce l’idée que le président sortant, Paul Biya, pourrait à nouveau être le grand favori.

La bataille des "chéris opposants"

La division parmi les leaders de l’opposition est un autre obstacle majeur à une alternance politique. Les mêmes rivalités et luttes d’influence qui avaient affaibli l’opposition en 2018 semblent se répéter en 2025. Une bataille d’ego oppose les figures de proue des différents partis, rendant difficile l’élaboration d’une stratégie commune pour contrer le parti au pouvoir.

Une élection perçue comme une formalité ?

Pour certains observateurs, la réélection de Paul Biya pourrait n’être qu’une formalité, tant les conditions semblent déjà favoriser son maintien au pouvoir. Cette perception alimente des suggestions ironiques, comme celle d’"économiser le nkap" (argent) destiné à l’organisation des élections. Certains estiment que cet argent pourrait être utilisé à meilleur escient, bien que cette proposition reste provocatrice et non réaliste dans le cadre démocratique.

Les défis d’un système à réformer

En dépit des critiques et des frustrations, l’échéance électorale de 2025 représente une opportunité pour les Camerounais de réaffirmer leur volonté de changement. Toutefois, cette volonté ne pourra se concrétiser que par des réformes profondes du système électoral, un engagement accru des citoyens, et une unité stratégique au sein de l’opposition.

Une attente sous tension

À quelques mois des élections, les Camerounais attendent avec appréhension les prochaines étapes de ce processus électoral. Entre espoirs et scepticisme, la question demeure : 2025 marquera-t-elle un tournant ou sera-t-elle une simple répétition du passé ?