Déclaration solennelle du MPDR sur la problématique de la vacance au pouvoir au Cameroun

Pour l’entendement de toute personne physique ou morale intéressée par l’évolution politique, économique et sociale du Cameroun: A propos de la vacance du pouvoir

Suite aux élucubrations et aux multiples excitations de quelques pêcheurs en eaux troubles qui se masturbent l’esprit en semant la zizanie dans l’opinion publique nationale et internationale sur le destin de notre pays, le Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation (MPDR), tient à faire un nécessaire rappel à l’ordre sous la forme d’une déclaration solennelle dont la teneur suit :

« Il n’y a pas, il n’y a jamais eu, et il n’y aura jamais de vacance du pouvoir au Cameroun ».

En effet toutes les institutions républicaines, globalement étatiques, exécutives, législatives, judiciaires, administratives et représentatives, sur place dans le pays ainsi que leurs démembrements extérieurs, fonctionnent normalement et effectivement.

Le MPDR rappelle opportunément, à tous ceux qui construiraient des châteaux sur la planète Mars dans leur cerveau et nourriraient le rêve d’un pays fracturé, d’un pays en désordre ruiné par la haine et exposé aux radicalismes, aux divisionnismes et aux sécessionnismes, qu’ils se trompent lourdement.

Le MPDR réitère à tous les aventuriers pressés et empressés, que la gouvernance du Cameroun est résolument articulée sur un système fort et efficace, solide dans son genre et cohérent dans sa culture, ses moyens et ses méthodes très à adroitement maîtrisées par les intelligences qui l’animent.

Le MPDR renouvèle à tous les compatriotes, son appel à la sagesse, à la patience, au pardon, et à l’humilité en vue du dialogue et à la réconciliation dans le strict respect des institutions, et par ailleurs leur conseille de s’abstenir de suivre des marchands et propagateurs de la haine dont les déclarations explicites ou implicites, constituent des ferments de haute trahison des intérêts nationaux./.