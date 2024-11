CAMEROUN :: MON BILLET DES FETES DE FINS D’ANNEES :: CAMEROON

CONNAISSEZ-VOUS : LE BULLWHIP EFFECT DES FETES DE FINS D’ANNEES

COMMENT UNE COMMANDE DE 10 T-SHIRTS PEUT RUINER UNE USINE ENTIERE, BIENVENUE DANS L’EFFET COUP DE FOUET ?

Imaginez une situation simple : une boutique de vêtements reçoit une légère augmentation de la demande pour un modèle de T-SHIRT ,tendance . Dix clients supplémentaires achètent ce T-SHIRT cette semaine . Pour éviter une rupture de stock , le gérant décide de passer une commande plus importante à son grossiste. Celui-ci , voyant une hausse apparente de la demande , double la mise et commande encore plus au fabricant . Le fabricant , à son tour , prend cette commande comme un signal pour augmenter sa production et commande un surplus de tissu à ses fournisseurs.

Résultat ? La chaine d’approvisionnement est prise dans une spirale d’amplification de la demande . En remontant chaque maillon , une variation initiale de 10 T-SHIRTS se transforme en une production de 500 T-SHIRTS, qui resteront probablement en stock , chez le fabriquant ou pire , deviendront des invendus .

Bienvenue dans le monde du BULLWHIP EFFECT ( effect coup de fouet), où une petite variation au bout de la chaine devient un raz – de-marée logistique.

L’Exemple : de la BOUTIQUE à L’USINE / PRENONS UN SCENARIO CONCRET :

Le détaillant

Une boutique reçoit un afflux inattendu de clients , attirés par une campagne sur les réseaux sociaux mettant en avant un T-SHIRT spécifique. Cette semaine, elle vend 50 unités au lieu des 40 habituelles . Préoccupée par une éventuelle rupture , elle décide de commander 80 T-SHIRTS à SON grossiste , pour se prémunir contre un futur afflux de clients.

Le GROSSISTE

Le grossiste , qui observe cette commande inhabituelle, interprète cela comme un signal de marché : la demande pour ce produit est peut-être en train d’exploser . Pour éviter d’être pris de court et optimiser ses couts de transport , il commande 300 T-SHIRTS à L’usine

L’USINE

A son tour voyant l’opportunité d’affaire quintuple la production , mais sauf que le moment , après production datant 1 SEMAINE , plus tard .

Le client annule la commande.

DEMANDER TOUJOURS PAIEMENT AVANT QUELQUONQUE PRESTATION….